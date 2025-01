Olga Kleczkowska miała zaledwie osiemnaście lat, gdy zgłosiła się do programu "Top Model". Szybko stała się ulubienica widzów oraz jurorów. Piękna modelka doszła aż do samego finału. Ostatecznie ósmą edycję "Top Model" wygrał Dawid Woskanian, który stał się inspiracją dla wielu osób walczących ze swoimi słabościami.

Choć decyzja widzów była niepodważalna, to jurorów zachwycił ktoś zupełnie inny.

My się nauczyliśmy, że wygrana programu (...) to jest sympatyczny dowód wsparcia od widzów, ale nie zawsze się to przekłada na to co będziemy robili (...) Ale gdyby wygrała Olga to Boże! Też marzenie, też super! - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Michał Piróg.