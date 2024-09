Gwiazda TVN urodziła syna, mając 49 lat! Teraz wyjawiła prawdę o macierzyństwie

Miłość życia Majki Jeżowskiej. "Żuka" kochała najdłużej. Dziś musiała go pożegnać

Katarzyna Sokołowska przez lata robiła wielką karierę w świecie mody. Wielką popularność przyniósł jej udział w programie "Top Model", gdzie pełniła rolę jurorki. Gwiazda TVN prywatnie związana jest z przedsiębiorcą Arturem Kozieją. Zostali parą w 2017 roku, gdy Katarzyna Sokołowska miała 44 lata, a jej ukochany - 48. Jak wyznali w programie "Dzień dobry TVN", poznali się na randce w ciemno. Połączyły ich wspólne pasje, takie jak sztuka, konie i podróże. W Wielkanoc 2022 roku Katarzyna Sokołowska ogłosiła, że jest w ciąży. Miała wówczas 49 lat.

Cuda się zdarzają. Alleluja! Wspaniałych Świąt dla Was! Dla nas nie mogły być lepsze

- napisała w mediach społecznościowych jurorka programu "Top Model".

Gwiazda TVN urodziła syna w lipcu. Gdy wrzuciła do sieci pierwsze zdjęcie malutkiego Lwa, fani byli zachwyceni. Po ciąży Katarzyna Sokołowska szybko wróciła do formy. Gdy w lutym 2023 roku, w dniu swoich 50. urodzin, w sieci znalazły się jej nowe fotki, Anita Werner przyznała, że Kasia to "50-tka jak milion dolarów". Odeta Moro z kolei stwierdziła, że patrząc na jurorkę "Top Model", najlepiej właśnie mieć 50 lat.

Katarzyna Sokołowska o macierzyństwie po 50-tce

Teraz synek Katarzyny Sokołowskiej ma już ponad dwa lata. Dla rodziców to trudny czas. Nad takim maluchem naprawdę ciężko zapanować. Gwiazda TVN jednak nie narzeka. W rozmowie z "Vivą" właśnie wyjawiła prawdę o swoim macierzyństwie.

Cieszę się, że jestem dojrzałą mamą, bo miałam czas na to, żeby poukładać się sama ze sobą, złagodnieć dla siebie. Myślę, że młode mamy czasem bardzo okrutnie siebie traktują, mają wyśrubowane wymagania względem siebie i swojego macierzyństwa. A życie jest inne, niż sobie wymyślimy, toczy się swoim rytmem. Każde wydarzenie w życiu ma swój czas. Dla mnie czas na macierzyństwo przyszedł właśnie teraz

- podkreśliła Katarzyna Sokołowska.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia gwiazdy TVN, m.in. z okresu, gdy była w ciąży