Katarzyna Sokołowska nigdy nie była pierwszoligową gwiazdą, która lansowałaby się na eventach jako celebrytka, czy udzielała wywiadów o życiu prywatnym. Jest raczej skryta i nie lubi opowiadać o tym, co dzieje się w jej domu. Czasami uraczy fanów jedynie zdjęciami z ukochanym, a ostatnio coraz częściej i z synkiem. Reżyserka pokazów mody urodziła swoje pierwsze dziecko w wieku 49 lat, co sama nazywa cudem. Jak wspominała podczas jednej z rozmów, wcześniej poroniła, co bardzo wpłynęło na jej psychiczną kondycję. Na szczęście dziś spełnia się w roli mamy.

Katarzyna Sokołowska szokuje sylwetką po ciąży. Właśnie skończyła 50 lat

23 lutego Katarzyna Sokołowska skończyła 50 lat. Gwiazda, która nigdy nie żaliła się publicznie na swój los, w końcu wydaje się w pełni szczęśliwą kobietą, która osiągnęła zawodowy sukces, ma kochającego partnera oraz spełnia się w roli mamy. Jurorka "Top Model" postanowiła uczcić ten wyjątkowy dzieć, wrzucając do sieci zdjęcia znad basenu. W stroju kąpielowym wygląda znakomicie i widać, że już dawno wróciła do formy sprzed ciąży!

- Patrząc na ciebie, najlepiej mieć 50! - stwierdziła Odeta Moro.

- Kasia, 50-tka jak milion dolarów! Kochana, jesteś piękna całą sobą i niech tak będzie dalej! Najlepszego! - dodała Anita Werner.

W podobnym tonie wypowiadali się internauci, którzy są pod wrażeniem sylwetki gwiazdy, która mamą została zaledwie kilka miesięcy temu.