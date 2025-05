Jako pierwsza zdobyła tytuł "Top Model" i zniknęła! Paulina Papierska wróciła po latach milczenia

Paulina Papierska: Od "szarej myszki" do pierwszej "top model"

"Top Model" zadebiutował na antenie TVN we wrześniu 2010 roku. Program niemal od razu stał się hitem stacji i wzbudzał wśród widzów wiele emocji. W finale pierwszego sezonu znalazły się Paulina Papierska, Aleksandra Kuligowska i Anna Piszczałka. Tytuł pierwszej polskiej "top model", 100 tysięcy złotych oraz lukratywne kontrakty zdobyła 19-letnia wtedy Papierska.

Pochodząca z Zbąszynka Paulina Papierska (34 l.) była osobą bardzo nieśmiałą przez co zyskała przydomek "szarej myszki". Wielokrotnie podkreślała, że udział w show jest dla niej szansą na wyrwanie się z marazmu małego miasteczka. Od samego początku wzbudzała mnóstwo emocji wśród widzów. Jedni ją kochali, współczuli jej trudnego dzieciństwa. Z kolei inni nie mogli patrzeć na wiecznie zapłakaną dziewczynę, której zarzucali, że dzięki łzom chce wygrać program.

Ostatecznie to "szara myszka" wygrała program. Po jego zakończeniu nie szczędziła jednak słów krytyki pod adresem "Top Model" oraz jurorów programu. Modelka miała żal do produkcji programu, ponieważ nie mogła podpisać umowy z agencją modelek NEXT. W jednym z wywiadów podsumowała pracę za kulisami programu słowami: "To ma być show. Tu się liczy złotówki".

Jeden z jurorów programu, Dawid Woliński, kilka lat temu w rozmowie z JastrząbPost, stwierdził, że największą wtopą programu była jego pierwsza edycja.

Największą wtopą Top Model była pierwsza edycja, gdzie Paulina Papierska wygrała i dała kompletnie o sobie zapomnieć. Ale to też nie wynikało z tego, że Paulina była zła, czy niefajna. Ja bardzo byłem za Pauliną i uważam, że to jest super dziewczyna. Ale chyba nie miała tego, co Asia nazywa takim x-factorem, który jest takim star factor, który pozwala osobie się wylansować, coś fajnego zrobić. Paulina postanowiła przeczekać ten moment, a może to ją przerosło, ale to też była nauczka dla nas - stwierdził Woliński.

Paulina Papierska przerwała milczenie w sieci. Nic się nie zmieniła?

Paulina Papierska tuż po wygranej w "Top Model" wyjechała na jakiś czas do Stanów Zjednoczonych, by tam spróbować swego szczęścia. W pierwszych miesiącach po zakończeniu programu nie mogła narzekać na brak ofert. Wystąpiła m.in. w kampaniach Max Factor, Custo Barcelona, Wojas czy New Look. Dość szybko okazało się jednak, że nie jest jej pisana kariera w modelingu. Po kilku latach zupełnie wycofała się z show-biznesu.

Zwyciężczyni "Top Model" wyjechała do Norwegii, gdzie założyła rodzinę. W 2017 roku na świat przyszedł jej pierwszy syn, Gabriel. Trzy lata później do rodziny dołączył Aleksander. Jeszcze kilka lat temu swoimi pociechami chętnie chwaliła się na Instagramie, ale w 2020 roku i tam przestała publikować.

Dlatego wiele osób nie kryło zaskoczenia, gdy na początku maja przerwała milczenie i wrzuciła do sieci pierwsze zdjęcie od prawie pięciu lat! Na razie nie wiadomo czy Paulina zagości w sieci na dłużej. Nie da się jednak oprzeć wrażeniu, że dla pięknej modelki czas się zatrzymał! W naszej galerii zobaczycie, jak się zmieniała.

