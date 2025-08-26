Taylor Swift szykuje się do ślubu! Pokazała zdjęcia!

Taylor Swift (36 l.) jest jedną z największych gwiazd światowej muzyki. Zaczynała karierę jako nastolatka grająca muzykę country. W ciągu ponad dwudziestu lat zbudowała prawdziwe muzyczne imperium. Piosenkarka znana jest z opisywania własnych przeżyć w piosenkach. Nie brakuje w nich odniesień do jej związków i byłych partnerów.

W grudniu ubiegłego roku Taylor Swift zakończyła trwającą 21 miesięcy trasę Eras Tour, podczas której zwiedziła cały świat. Piosenkarka zawitała również do Warszawy, gdzie zagrała aż trzy koncerty. Po ostatnim występie udała się na zasłużony wypoczynek. Niemal nieustannie towarzyszy jej partner, Travis Kelce. Para spotyka się od września 2023 roku i są niemal nierozerwalni.

Teraz ich związek wszedł na wyższy poziom. Taylor Swift na swoim Instagramie ogłosiła zaręczyny! "Twoja nauczycielka od angielskiego i nauczyciel WF-u biorą ślub" - napisała w poście. Gwiazda muzyki pop wpis zilustrowała serią fotografii z romantycznych zaręczyn. Nie mogło zabraknąć i zdjęcia pierścionka z okazałym kamieniem.

Taylor Swift zapowiedziała nową płytę! Kiedy trafi do sprzedaży?

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce z pewnością będzie wielkim wydarzeniem, o którym szybko nie zapomną ani państwo młodzi, ani zaproszeni goście. Na razie nic nie wiadomo o szczegółach uroczystości.

Wiadomo natomiast, kiedy do sprzedaży trafi najnowszy album piosenkarki. Kilka tygodni temu Taylor gościła w podcaście prowadzonym przez Travisa i jego brata. W pewnym momencie przekazała, że zakończyła już prace nad nową płytą. "The Life of a Showgirl" będzie mieć swoją premierę 3 października. Kolorem przewodnim albumu będzie pomarańczowy, a na krążku ma pojawić się podobno dwanaście utworów.

