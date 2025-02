Taylor Swift powiesiła sobie różaniec w TYM miejscu. Przesada? Na zdjęciach wszystko widać

Taylor Swift pokazała się na czerwonym dywanie podczas gali rozdania Grammy 2025 i skradła show. Choć ubrała się skromnie, biorąc pod uwagę oryginalne, czasem wręcz teatralne, stylizacje innych gwiazd, i tak przyciągała uwagę. Nie dało się nie zauważyć ani jej krwistoczerwonej sukienki od Vivienne Westwood, ani rubinowej biżuterii.

Tym bardziej że piosenkarka zrezygnowała z założenia naszyjnika, a zamiast niego "ubrała się" w... różaniec. Przynajmniej tak wydawało się na pierwszy rzut oka.

Zobacz także: Dziwnie to mało powiedziane! Te gwiazdy na Grammy przyszły przebrane, a nie ubrane. Tylko spójrzcie na Lady Gagę

Niezwykła biżuteria, choć bardzo delikatna, natychmiast przyciągała wzrok. Taylor z dumą pokazywała ją do zdjęć, a oglądającym je opadała szczęka.

Nawet wierni fani Swift, których gwiazda ma miliony (na samym Instagramie 282!), nie mogli uwierzyć w to, że ich ulubienica, która identyfikuje się jako chrześcijanka, naprawdę zawiesiła sobie różaniec wysoko na udzie. Błyskotka znajdowała się tuż pod króciutką sukienką.

Zobacz także: To mogło boleć! Sukienka Beyonce nagle się rozpruła. Biust gwiazdy znalazł się w niebezpieczeństwie, gdy dekolt "eksplodował"

Gdy przyjrzeliśmy się bliżej zdjęciom i nagraniom z imprezy, okazało się, że zawieszka to łańcuszek z drobnymi rubinowymi serduszkami. Zamiast krzyża była natomiast literka T.

Jak Taylor? A może jak Travis? To imię partnera Swift. W zestawieniu z serduszkami biżuteria może wydawać się wyraźną deklaracją miłości wobec sportowca!

Tym bardziej że czerwień, na którą postawiła Taylor, też nie wydaje się przypadkowa. Kelce gra bowiem w drużynie Kansas City Chiefs, której główną barwą jest czerwień.

Biżuteria to dzieło Lorraine Schwartz.

Zobacz także: Nagrody Grammy 2025 - WYNIKI. Kto zdobył statuetkę?

Taylor Swift wyglądała wspaniale i narobiła wokół siebie szumu, ale galę rozdania Grammy 2025 opuściła bez nagród, choć miała aż 6 nominacji. To pierwsza taka sytuacja w jej kilkunastoletniej karierze.

Do tej pory artystka uzbierała aż 14 statuetek Grammy, a na jej koncie było 58 nominacji.

Zobacz także: Lady Gaga i Shakira uderzają w Trumpa? Społeczne przesłania na Grammy 2025

Oto niektóre z najważniejszych kategorii w walce o Grammy 2025 i laureaci:

Zobacz także: Przebrała się za abażur. Tak wielka gwiazda wyglądała na ceremonii rozdania nagród Grammy

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy w modowych koszmarkach na rozdaniu Grammy 2025? Nie wszystkie. Ale się działo!

Trenerzy The Voice of Poland o Taylor Swift! Naprawdę to powiedzieli