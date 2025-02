Nagrody Grammy 2025 - WYNIKI. Kto zdobył statuetkę?

Co za obrazki!

W tym roku artyści nominowani byli do nagród Grammy w aż 94 kategoriach. Najwięcej szans na statuetkę, bo aż 11, miała Beyonce za swój album "Cowboy Carter". Tegoroczna gala na długo zapadnie artystce w pamięci, gdyż zdobyła swoją pierwszą w karierze nagrodę w kategorii Album Roku za "Cowboy Carter". Dodatkowo artystka została pierwszą czarnoskórą kobietą, która otrzymała statuetkę w kategorii Najlepszy Album Country. Jej współpraca z Miley Cyrus przy utworze "II Most Wanted" przyniosła jej również nagrodę za Najlepszy Występ Country w Duecie lub Grupie.

Kendrick Lamar był jednym z największych zwycięzców wieczoru, zdobywając pięć nagród Grammy, w tym za Nagranie Roku i Piosenkę Roku "Not Like Us".

Chappell Roan została uznana za Najlepszego Nowego Artystę, a Sabrina Carpenter triumfowała w kategorii Najlepszy Album Pop za "Short n' Sweet". Shakira zdobyła nagrodę za Najlepszy Album Pop Latino dzięki "Las Mujeres Ya No Lloran". Doechii otrzymała statuetkę za Najlepszy Album Rap za "Alligator Bites Never Heal".

Niezapomniane występy i wsparcie dla poszkodowanych

Na gali wystąpili:

Billie Eilish

Shakira

Charli XCX

Sabrina Carpenter

Teddy Swims

Chappell Roan

Raye

Benson Boone

Doechii

Tegoroczna ceremonia została również przekształcona w akcję charytatywną na rzecz MusiCares Fire Relief, mającą na celu wsparcie osób dotkniętych niedawnymi pożarami w rejonie Los Angeles. Dzięki specjalnym występom i hojnym datkom udało się zebrać ponad 4 miliony dolarów.

Grammy 2025 - WYNIKI

Oto niektóre z najważniejszych kategorii i ich laureaci:

Album Roku: "Cowboy Carter" – Beyoncé

Nagranie Roku: "Not Like Us" – Kendrick Lamar

Piosenka Roku: "Not Like Us" – Kendrick Lamar

Najlepszy Nowy Artysta: Chappell Roan

Najlepszy Album Pop: "Short n' Sweet" – Sabrina Carpenter

Najlepszy Album Country: "Cowboy Carter" – Beyoncé

Najlepszy Album Rap: "Alligator Bites Never Heal" – Doechii

Najlepszy Album Pop Latino: "Las Mujeres Ya No Lloran" – Shakira

Pełna lista zwycięzców i nominowanych dostępna jest na oficjalnej stronie Grammy.

Galę po raz piąty poprowadził komik Trevor Noah. Do tej pory tylko trzy inne osoby poprowadziły wydarzenie pięć lub więcej razy: Andy Williams, John Denver i LL Cool J.

Autor: