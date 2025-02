Lady Gaga i Shakira uderzają w Trumpa? Społeczne przesłania na Grammy 2025

To trzeba zobaczyć

Tegoroczne przemówienia nagrodzonych Grammy gwiazd wywołały entuzjastyczną reakcję gości gali. Lady Gaga dostała nawet od części publiczności owację na stojąco. W sieci zaś rozgorzała mocna dyskusja - wielu internautów chwaliło gwiazdy za ich odwagę i zaangażowanie w sprawy społeczne, inni zaś krytykowali je za „upolitycznianie sztuki”. Jednak historia muzyki pokazuje, że artyści od zawsze angażowali się w kwestie polityczne – od protest songów Boba Dylana w latach 60., przez walkę Madonny o prawa kobiet i LGBTQ+, aż po współczesne zaangażowanie Taylor Swift w prawa wyborcze.

Lady Gaga upomniała się o osoby transpłciowe

Lady Gaga, odbierając nagrodę Grammy za najlepszy występ duetu/grupy pop, wygłosiła poruszające przemówienie, w którym wyraziła solidarność z osobami transpłciowymi i społecznością LGBTQ+w reakcji na zapowiedzi Donalda Trampa o położeniu kresu, jak to ujął, "transpłciowemu szaleństwu"

Chcę dziś po prostu powiedzieć, że osoby transpłciowe nie są niewidzialne. Osoby trans zasługują na miłość. Społeczność queer zasługuje na podniesienie na duchu. Muzyka to miłość. Dziękuję

- powiedziała Lady Gaga, odbierając nagrodę za piosenkę "Die with the smile", którą wykonuje duecie z Bruno Marsem. Jej słowa spotkały się z owacją na stojąco - z krzeseł zerwały się między innymi Beyoncé, Charlie XCX i Billie Eilish, ale także wywołały debatę w konserwatywnych mediach, gdzie część komentatorów uznała je za „upolitycznienie sztuki”. Przemówienie Gagi miało miejsce w kontekście rosnących napięć wokół praw osób transpłciowych w Stanach Zjednoczonych. Jej przemówienie było odpowiedzią na te zmiany i wyrazem sprzeciwu wobec polityki marginalizacji społeczności LGBTQ+. To nie pierwszy raz, gdy Gaga angażuje się w prawa człowieka – od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktywistek na rzecz równości.

Shakira: „Imigranci są wartościowi i kochani”

Tego wieczoru również Shakira, odbierając nagrodę za najlepszy album pop latynoski za "Las Mujeres Ya No Lloran", zwróciła się do społeczności imigrantów:

Chcę zadedykować tę nagrodę wszystkim moim imigranckim braciom i siostrom w tym kraju. Jesteście kochani. Jesteście wartościowi i zawsze będę z wami walczyć.

Kolumbijska gwiazda nawiązała do trwających w USA debat na temat polityki imigracyjnej. W 2024 roku administracja prezydenta Joe Bidena zmagała się z falą krytyki zarówno ze strony Republikanów, domagających się zaostrzenia polityki migracyjnej, jak i Demokratów, którzy wzywali do bardziej humanitarnego traktowania imigrantów. Po objęciu urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa, który zapowiada masowe deportacje, imigranci obawiają się o swoją przyszłość.

