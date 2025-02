To mogło boleć! Sukienka Beyonce nagle się rozpruła. Biust gwiazdy znalazł się w niebezpieczeństwie, gdy dekolt "eksplodował"

Autor:

Beyonce jest wielką wygraną 67. gali rozdania Grammy. Gwiazda muzyki, która na wydarzeniu pojawiła się z mężem i córką u boku, otrzymała aż trzy wyróżnienia, w tym najważniejsze - w kategorii Album Roku za "Cowboy Carter". To jej pierwsza w karierze statuetka w tej prestiżowej kategorii. A to przecież nie koniec.

Piosenkarka jest pierwszą czarnoskórą kobietą, która zgarnęła nagrodę w kategorii Najlepszy Album Country, a jej współpraca z Miley Cyrus przy utworze "II Most Wanted" przyniosła Beyonce nagrodę za Najlepszy Występ Country w Duecie lub Grupie. Nie mogło być lepiej!

Beyonce zaliczyła nieoczekiwaną wpadkę

Beyonce na scenę wychodziła trzy razy. Gdy stawiła się na niej po raz pierwszy, prezentowała się nienagannie. Później jednak coś się zmieniło. Na zdjęciach i nagraniach widać, że dekolt gwiazdy wręcz... eksplodował - fiszbiny rozerwały sukienkę, wydostały się na zewnątrz i wbiły w dekolt 43-latki.

Artystka tego wieczora miała na sobie złotą suknię, która spływała aż do ziemi, podkreślając krągłe kształty piosenkarki. Beyonce błyszczała i to dosłownie, bo kreacja mieniła się złotem. Wyszyto ją w kowbojskie wzory, a dodatek stanowiły długie, złote rękawiczki.

Choć suknia Beyonce rozdarła się, a fiszbiny wbiły w ciało, gwiazda albo tego nie zauważyła, albo postanowiła zignorować.

Beyonce nie spodziewała się wygranej. Doprowadziła inne gwiazdy do łez

Piosenkarka w przemowie, którą wygłosiła, odbierając jedną z nagród, przyznała, że nie spodziewała się wygranej. Podziękowała artystom country za swój wkład w jej działalność artystyczną, nie zapomniała też o wsparciu rodziny. Dodała, że jej celem jest sprawianie, by inni byli odważniejsi w robieniu tego, czym się pasjonują.

Gdy odbierała statuetkę za statuetką, w oczach kilku gwiazd widać było łzy. Płakały Billie Eilish czy Taylor Swift. W komentarzach w sieci szubko pojawiły się głosy, że to nie Beyonce powinna być gwiazdą rozdania nagród Grammy, a właśnie Billie.

Grammy 2025 - WYNIKI

Oto niektóre z najważniejszych kategorii Grammy 2025 i laureaci:

Album Roku: "Cowboy Carter" – BeyoncéNagranie Roku: "Not Like Us" – Kendrick LamarPiosenka Roku: "Not Like Us" – Kendrick LamarNajlepszy Nowy Artysta: Chappell RoanNajlepszy Album Pop: "Short n' Sweet" – Sabrina CarpenterNajlepszy Album Country: "Cowboy Carter" – BeyoncéNajlepszy Album Rap: "Alligator Bites Never Heal" – DoechiiNajlepszy Album Pop Latino: "Las Mujeres Ya No Lloran" – Shakira

