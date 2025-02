Policjanci wyprowadzili z gali Grammy Kanye Westa i jego całkiem gołą żonę. Ale skandal

Zełenski wysyła do Białego Domu zaproszenie. "Naprawdę musi zobaczyć to, co zrobiła tu Rosja"

Ale wtopa na gali. Kanye West i jego żona znów szokują

Są znani ze skandalicznych zachowań i stylizacji, tym razem jednak przeszli sami siebie. Kanye West i jego żona Bianca Censori zostali wyprowadzeni przez policję z gali rozdania nagród Grammy po tym, jak żona rapera rozebrała się do naga na czerwonym dywanie. Para podobno nawet nie została zaproszona na imprezę. "30-letnia projektantka, która wcześniej szokowała odważnymi kreacjami, tym razem odsłoniła wszystko w całkowicie prześwitującej sukience z siateczki w kolorze cielistym, założonej bez bielizny – ku wielkiemu szokowi mediów społecznościowych i gapiów" - relacjonuje "Daily Mail".

Skandal na Grammy. Żona Kanye Westa naga jak ją Bóg stworzył

Bianca wkroczyła na czerwony dywan w wielkim czarnym futrze, po czym zrzuciła je z siebie, prezentując swoje wdzięki w całej okazałości. Para po tym wyczynie została poproszona o opuszczenie imprezy i ostatecznie została wyprowadzona przez policję. Są jednak źródła, które mówią, że gwiazdy opuściły imprezę z własnej woli. Nie do końca wiadomo, jak to się potoczyło. Fani są zaniepokojeni tym, co dzieje się z Censori. Twierdzą, że Kanye West ma na nią okropny wpływ i należy ją przed nim ratować. "To szokujące, ale też bardzo smutne. To czyjaś córka, której ktoś wyprał mózg" - piszą w komentarzach. "Jej oczy wołają o pomoc…"; "Czy ta kobieta naprawdę czuje się dobrze? Wyglądała tak niekomfortowo, zdejmując płaszcz na dywanie" - piszą inni. Jedno jest pewne - ona i jej mąż zrobią wszystko, by było o nich głośno.

67. ceremonia wręczenia prestiżowych amerykańskich nagród muzycznych Grammy trwała w niedzielę, 2 lutego. Rozpoczęła się od uczczenia pamięci ofiar pożarów w Kalifornii. Gospodarzem wydarzenia był komik Trevor Noah. "Dzięki bohaterskim wysiłkom strażaków udało się opanować pożary" – powiedział Noah, apelując o przekazywanie datków na różne inicjatywy, aby wesprzeć dotkniętych żywiołem mieszkańców Los Angeles. Prestiżowe nagrody Grammy zostały rozdane w ponad 90 kategoriach.