Żona rapera gotuje owsiankę w TAKIM stroju! Piersi i pupa prawie wyskakują na wolność

Żona Kanye Westa gotuje owsiankę w skórzanej masce na głowie i z gołą pupą. W komentarzach fanów burza!

Kiedy Kanye West rozwiódł się z Kim Kardashian, rzucił się w wir szalonych romansów i równie szalonych publicznych tyrad - przykładowo wychwalając Hitlera. Ale dokładnie rok temu ogłosił, że wziął kolejny ślub i ustatkował się. Wybranką upadłego rapera została nikomu wcześniej nieznana Bianca Censori (29 l.). Pochodząca z Australii młoda kobieta podobno pracowała jako projektantka butów i odzieży w firmie Kanye i tym sposobem wpadła w oko swojemu chlebodawcy. Para wzięła ślub i zaczęła pokazywać się publicznie w nieco zaskakujący sposób. Kanye West zazwyczaj ubrany jest od stóp do głów, za to Bianca jest zawsze niemal naga. Do historii przeszedł też występ, który para małżonków dała w weneckiej łodzi, pozwalając sobie na bardzo śmiałe miłosne igraszki w biały dzień, na oczach fotografów. Po tym incydencie dostali nawet zakaz powrotu do Wenecji. A obserwatorzy Kanye Westa zaczęli martwić się o Biancę. W mediach pojawiały się informacje o tym, że raper kontroluje żonę na każdym kroku, dobiera jej ubrania i... zabrania jej się odzywać.

Fani martwią się o małżonkę Kanye Westa. "Nie masz szacunku do swojej żony"

Fani zauważali, że 29-latka nie uśmiecha się i wygląda na nieszczęśliwą. Niezrażeni tym wszystkim, Kanye i Bianca kontynuują niepokojącą działalność. Tym razem gwiazdor pokazał światu na Instagramie, jak wygląda typowy poranek w jego rezydencji. Oto jego żona wstaje skoro świt, by uwarzyć zdrową owsiankę. W tym celu zakłada skórzaną maskę na głowę oraz specjalny kuchenny strój ze sznureczków. Po tym, jak ekscentryczny raper pochwalił się domową sielanką w sieci, wybuchła burza! Obserwatorzy Westa coraz bardziej martwią się o los jego małżonki. "Gdyby smutek był zdjęciem..." - napisał ktoś w komentarzu do Bianki przyrządzającej śniadanie w skórzanej masce. "Nie masz szacunku do swojej żony" - dodaje ktoś inny.

Kanye West był mężem Kim Kardashian. Małżeństwo, dzieci, rozwód. Z kim spotykali się po rozstaniu?

Kim i Kanye pobrali się w 2014 roku. Mają dwie córki North (11 l.) i Chicago (6 l.) oraz dwóch synów o imionach Psalm (5 l.) i Saint (8 l.). Para ogłosiła separację 26 grudnia 2020 roku. Jej powodem było niezrównoważenie rapera i jego publiczne tyrady na temat żony - oskarżał ją miedzy innymi o to, że chciała usunąć ciążę. Przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa, a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa. Kim Kardashian jest obecnie wolna i szuka miłości. Jej poprzednim partnerem był Pete Davidson. Poznali się na planie sławnego programu satyrycznego "Saturday Night Live". Był to pierwszy partner Kim od rozstania z mężem Kanye Westem. Latem para rozstała się, a Pete Davidson zaczął romansować z Emily Ratajkowski. Tymczasem Kanye West od rozstania z żoną miał już niezliczoną ilość romansów. Przez ten czas zdążył już randkować z Iriną Shayk, niejaką Monicą Corgan, reklamującą kostiumy kąpielowe na Instagramie, Chaney Jones, zresztą sobowtórką byłej żony, aktorką Julią Fox, południowoafrykańską modelką Candice Swanepoel i z modelką Julianą Nalu. Od roku jest mężem projektantki Bianki Censori.

