Żona Kanye Westa znów cała goła! Policja ją pogoniła, ona wróciła oknem

Goła Bianca Censori wróciła! Wyrzucili ją z rozdania nagród Grammy, wróciła oknem na afterparty nadal bez ubrań

Kanye West i Bianca Censori wzięli ślub w 2022 roku. Od tamtej pory 30-letnia pracownica należącej do rapera firmy Yeezy, gdzie podobno pracuje jako architekt, z rzadka tylko bywa widziana w ubraniu. A jeśli już, to w gondoli weneckiej, gdzie spędzała ze swoim mężem czas na takich igraszkach, po których władze Wenecji wydały obojgu dożywotni zakaz pobytu na lagunie. Bianca często pojawia się na ulicy w strojach, które najdelikatniej mówiąc, nie pozostawiają zbyt wiele wyobraźni. Teraz jednak przeszła samą siebie. Jak pisaliśmy wczoraj, podczas gali rozdania nagród Grammy na czerwonym dywanie pojawili się właśnie Kanye West z żoną. Brak zaproszenia nie był dla nich przeszkodą. Bianca Censori przybyła w czarnym futrze, a gdy wszyscy fotografowie skierowali na nią obiektywy, zdjęła je, pozostając w kompletnie prześwitującej firance, która odsłaniała dosłownie wszystkie wdzięki projektantki. Jak to się skończyło? Page Six pisze, że wezwano policję, a ta wyprowadziła rapera z gołą żoną na ulicę, inni zapewniają, że wyszli sami, gdy tylko zrobiono im zdjęcia. W każdym razie to nie był wcale koniec ich wybryków!

"To było dość smutne. Bianca wydawała się patrzeć na niego, szukając aprobaty dla każdego swojego ruchu"

Wyrzucona drzwiami, rozebrana do rosołu Bianca wróciła oknem. Projektantka ekshibicjonistka tym razem zaatakowała afterparty na Beverly Hills Boulevard. Odziana w kolejną przezroczystą kreację, tańcowała i śpiewała karaoke. Kanye West w końcu zrobił się zazdrosny! Według świadków nie mógł znieść, że wszyscy oglądają wdzięki jego żony, choć ona zdawała się szukać jego aprobaty na każdym kroku. "Kiedy ktoś na nią patrzył, Kanye wyglądał na zirytowanego" — powiedział anonimowo uczestnik imprezy "MailOnline". "Nie chciał, żeby ktokolwiek patrzył na jego śmiesznie ubraną nagą żonę, która najwyraźniej miała na sobie ten strój tylko po to, żeby ludzie na nią patrzyli. To było dość smutne. Bianca wydawała się patrzeć na niego, szukając aprobaty dla każdego swojego ruchu, dla skorzystania z łazienki, rozmowy z kimś. Patrzyła na niego i czekała, aż skinie głową" - opowiada świadek. W końcu Kaye dosłownie wyniósł rozochoconą żonę z imprezy i poniósł ją w siną dal.

Kanye West and naked #Bianca Censori 'kicked out' of Grammy Awards after turning up uninvited https://t.co/rMPHAjegjB pic.twitter.com/1AMLIYGhhm— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 3, 2025

