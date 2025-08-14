Taylor Swift promuje nową płytę. Data premiery "The Life of a Showgirl", piosenki i ciekawostki

Taylor Swift ogłosiła nowy album, który będzie nosił tytuł "The Life of a Showgirl" i doczeka się premiery dokładnie 3 października 2025 roku. O tym, że jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie przygotowuje nowy krążek, pisaliśmy już na łamach "Super Expressu". Wówczas wiele rzeczy pozostawało w sferze spekulacji, ale większość przecieków okazało się prawdziwych. Pomarańczowy został kolorem przewodnim albumu, będzie co najmniej kilka okładek płyt i vinyli, a także dwanaście utworów, których tytuły wypłynęły wcześniej do sieci. W podcaście, którego współprowadzącym jest aktualny partner Taylor Swift - znany sportowiec Travis Kelce - piosenkarka wyjawiła jeszcze więcej szczegółów. Zastrzegła, że tym razem nie ma żadnego ukrytego haczyka i piosenek faktycznie będzie dwanaście. Nie mniej, nie więcej.

- Nie ma żadnego ukrytego albumu w albumie, jak bywało w przeszłości. Nie będzie też więcej ukrytych piosenek. Chciałam, żeby było dwanaście utworów i tak pozostanie. (...) To będzie bardzo popowy album, radosny i skoczny - stwierdziła Taylor Swift.

Piosenkarka pochwaliła się również sesją zdjęciową, którą wykonano specjalnie dla "The Life of a Showgirl". Fotografie są bardzo odważne, Swift odsłania sporo ciała i prezentuje się w widowiskowych strojach oraz pozach. Szczegóły poniżej.

Taylor Swift w duecie z Sabriną Carpenter. Nowy album napisała podczas trasy koncertowej "The Eras Tour"

Wśród piosenek, które zobaczymy w albumie Taylor Swift pt. "The Life of a Showgirl", mamy takie tytuły jak "Father Figure", "Elizabeth Taylor", "The Fate of Ophelia", "Cancelled", "Wish List", "Ruin The Friendship", "Honey" czy "Wood". Wokalistka w tytułowym utworze, "The Life of a Showgirl", zaśpiewa natomiast w duecie z Sabriną Carpenter. W czasie podcastu Taylor Swift ujawniła, że album powstawał w przerwach między występami na trasie "The Eras Tour".

- Konkretnie, gdy byłam w Europie, na przykład między koncertami w Szwecji. Byłam wymęczona fizycznie, ale w głowie wręcz buzowały pomysły, które musiałam przelać na papier - wyznała Taylor Swift. - Nie wiem, jak ona znalazła na to czas, jest niesamowita - dopingował ją ukochany, Travis Kelce.

Na oficjalnej stronie Taylor Swift można złożyć już zamówienie nowego albumu w przedsprzedaży. Data premiery "The Life of a Showgirl" to 3 października 2025 roku. Zamówienia można też zakładać w niektórych, wybranych polskich sklepach. Wygląda na to, że Taylor Swift szykuje dla fanów kolejny hitowy album.

Taylor Swift - The Life of a Showgirl

