Taylor Swift ogłosiła nowy album! Do sieci wyciekły tytuły piosenek. Będzie ekscytujący duet

Taylor Swift nie zwalnia tempa! Po krótkiej przerwie, podczas której artystka nie zniknęła jednak z przestrzeni publicznej, gwiazda wraca z nowym albumem. W zapowiedzi najnowszego podcastu, którego współprowadzącym jest jej aktualny partner Travis Kelce, pojawiła się Taylor Swift we własnej osobie. Zapowiedziała nadejście jej nowego albumu, który będzie nosił tytuł "The Life of a Showgirl". Szczegóły mają zostać ujawnione dopiero w odcinku, którego premierę zaplanowano na środę (13 sierpnia 2025 roku), ale już teraz do sieci wypłynęły niektóre informacje. Wiadomo, że kolorem przewodnim albumu będzie pomarańczowy, a na krążku ma pojawić się podobno dwanaście utworów.

W mediach społecznościowych krążą nawet tytuły konkretnych piosenek, a jedną z nich Swift ma zaśpiewać w duecie z... Sabriną Carpenter, prywatnie swoją przyjaciółką, która wielokrotnie występowała z nią na scenie. To będzie tytułowy utwór albumu. Wśród innych mamy takie tytuły jak "Father Figure", "Elizabeth Taylor", "The Fate of Ophelia", "Cancelled", "Wish List", "Ruin The Friendship", "Honey" czy "Wood". Szczegóły poniżej.

Taylor Swift wyda nowy album. Kiedy premiera "The Life of a Showgirl"?

Fani zastanawiają się, kiedy "The Life of a Showgirl" ujrzy światło dzienne. Na oficjalnej stronie Taylor Swift można złożyć już zamówienie w przedsprzedaży, a informacja mówi o wysyłce "po 13 października", jednak nie należy się nastawiać na tę datę, ponieważ jednocześnie na dole strony znajduje się adnotacja, że data premiery nie jest potwierdzona i ma dopiero zostać ogłoszona. Najpewniej stanie się to podczas wspomnianego podcastu - 13 sierpnia 2025 roku. To wtedy z pewnością poznamy kształt okładki, jak wygląda płyta winylowa, a Swift przekaże też datę premiery albumu.

Jedno jest pewne: wygląda na to, że zapowiada się kolejny hit, bo - jak powszechnie wiadomo - wszystko, co wychodzi spod ręki tej popularnej wokalistki, szybko zamienia się w złoto. Czy i tym razem "The Life of a Showgirl" zachwyci fanów na całym świecie? Czas pokaże. W "Super Expressie" na pewno będziemy się temu przyglądać.

