Iga Świątek na tę wiadomość czekała! Ogromna radość: "Jestem bardzo podekscytowana"

Iga Świątek po zwycięstwie 6:4, 6:3 nad Rumunką Soraną Cirsteą awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Anna Kalinska, a to spotkanie zostanie rozegrane w piątek. Kiedy Polka szykowała się do następnego meczu, pojawiły się wspaniałe dla niej wiadomości. Taylor Swift, ulubiona piosenkarka mistrzyni Wimbledonu, ogłosiła, że wkrótce ukaże się jej nowy album, już 12. w karierze amerykańskiej gwiazdy. Wiadomo już, że będzie to album "The Lif of a Showgirl", a Taylor Swift w mediach społecznościowych zaprezentowała już efektowną okładkę. Ukaże się na początku października.

Iga Świątek jest wielką fanką Taylor Swift. W czasie konferencji prasowych po meczach potrafi długo dyskutować z dziennikarzami o twórczości amerykańskiej gwiazdy. Była nawet na koncercie Taylor Swift, na którym dostała od swojej idolki autograf z dedykacją. Teraz Iga Świątek nie kryje ekscytacji po wiadomości, że wkrótce ukaże się nowy album popularnej na całym świecie artystki.

- Jestem po prostu bardzo szczęśliwa - skomentowała świetną wiadomość Iga Świątek w studiu amerykańskiej telewizji Tennis Channel. - Jest o czym myśleć i czym się ekscytować. Słyszałam też plotki, że album wyjdzie przed październikiem, ale nie jestem pewna, czy to prawda. Swifties mają wiele teorii, więc już nie wiem, których słuchać, a których nie. Ale jestem bardzo podekscytowana. I mam nadzieję, że to będzie dobry album.