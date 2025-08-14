Iga Świątek na tę wiadomość czekała! Ogromna radość: "Jestem bardzo podekscytowana"

2025-08-14

Iga Świątek w trakcie turnieju WTA w Cincinnati dowiedziała się, że Taylor Swift wydaje nowy album. Mistrzyni Wimbledonu od dawna jest jedną ze Swifies, jak nazywane są wielkie fanki amerykańskiej piosenkarki. Dlatego wiadomość, że wkrótce ukaże się już dwunasty album jej idolki, przyjęła z ogromną radością i podnieceniem. - Jestem bardzo podekscytowana! - nie ukrywa Iga Świątek.

Iga Świątek po zwycięstwie 6:4, 6:3 nad Rumunką Soraną Cirsteą awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Anna Kalinska, a to spotkanie zostanie rozegrane w piątek. Kiedy Polka szykowała się do następnego meczu, pojawiły się wspaniałe dla niej wiadomości. Taylor Swift, ulubiona piosenkarka mistrzyni Wimbledonu, ogłosiła, że wkrótce ukaże się jej nowy album, już 12. w karierze amerykańskiej gwiazdy. Wiadomo już, że będzie to album "The Lif of a Showgirl", a Taylor Swift w mediach społecznościowych zaprezentowała już efektowną okładkę. Ukaże się na początku października.

Iga Świątek jest wielką fanką Taylor Swift. W czasie konferencji prasowych po meczach potrafi długo dyskutować z dziennikarzami o twórczości amerykańskiej gwiazdy. Była nawet na koncercie Taylor Swift, na którym dostała od swojej idolki autograf z dedykacją. Teraz Iga Świątek nie kryje ekscytacji po wiadomości, że wkrótce ukaże się nowy album popularnej na całym świecie artystki.

- Jestem po prostu bardzo szczęśliwa - skomentowała świetną wiadomość Iga Świątek w studiu amerykańskiej telewizji Tennis Channel. - Jest o czym myśleć i czym się ekscytować. Słyszałam też plotki, że album wyjdzie przed październikiem, ale nie jestem pewna, czy to prawda. Swifties mają wiele teorii, więc już nie wiem, których słuchać, a których nie. Ale jestem bardzo podekscytowana. I mam nadzieję, że to będzie dobry album.

