To ona zastąpiła Elżbietę Dmoch w 2 plus 1! "Ciepły, aksamitny alt". Kim jest Urszula Blaszyńska?

Grupa 2 plus 1 powstała w 1971 roku. Założyli ją kompozytor i lider zespołu Janusz Kruk i wokalistka Elżbieta Dmoch. Muzyków łączyła nie tylko scena i sala prób, lecz także życie prywatne. Dwa lata po założeniu 2 plus 1 wzięli ślub. Małżeństwo jednak rozpadło się w połowie lat 80. W 1992 roku Janusz Kruk zmarł na zawał serca. Elżbieta Dmoch z kolei zniknęła z życia publicznego. W ostatnich latach w mediach często pojawiały się informacje o problemach zdrowotnych słynnej wokalistki i o tym, w jak koszmarnych warunkach żyje. Na szczęście jej stan zdrowia się poprawił, a mieszkanie, w którym mieszka Elżbieta Dmoch, przeszło - dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Muzycznej i ludzi dobrej woli - duży remont. 1 czerwca odbył się specjalny koncert dla piosenkarki "Wyspa dzieci, czyli muzyczni spadkobiercy zespołu 2 plus 1" z udziałem m.in. Kayah. Jego emisję zaplanowano w TVP na 7 czerwca.

Ludzie na ogół myślą, że zespół 2 plus 1 od dawna nie istnieje. W końcu Janusz Kruk nie żyje już ponad 30 lat, a Elżbieta Dmoch ostatni raz na scenie pojawiła się w 2002 roku. A jednak grupa nadal działa! Słynną wokalistkę zastąpiła Urszula Blaszyńska. W 2 plus 1 grał także jej mąż - Adam Blaszyński, znany jako "Blacha". Niestety, trzy lata temu zmarł. Kim jest Urszula Blaszyńska? Zanim trafiła do legendarnej grupy współpracowała m.in. z Urszulą Sipińską i Ireną Jarocką. Gdy jednak przychodziła do 2 plus 1, myślała, że jej miejsce będzie w chórkach. Do zespołu zwerbował ją w 1999 roku Cezary Ślezak, który był liderem 2 plus 1 po śmierci Janusza Kruka.

Byłam święcie przekonana, że jestem zaproszona do śpiewania w chórkach. A na pierwszej próbie wielkie zdziwienie. Czarek daje mi repertuar zespołu, który mam znać. Piosenki mojej młodości

- wspominała Urszula Blaszyńska w rozmowie z reportergazeta.pl. Po namyśle podjęła się wyzwania.

Może troszkę wbrew sobie, bo zdawałam sobie sprawę, że nie jestem w stanie zastąpić na scenie megagwiazdy, Elżbiety Dmoch, że jest to rzecz trudna. I właściwie każdy koncert jest pierwszym koncertem, bo nigdy nie wiem, jak publiczność na mnie zareaguje

- podkreśliła wokalistka. Jak śpiewa Urszula Blaszyńska? W opisie jej koncertu w Klubie Kultury Seniora na warszawskiej Pradze czytamy, że "jest obdarzona ciepłym, aksamitnym altem oraz nietuzinkową umiejętnością interpretacji", a "jej styl wokalny zdefiniowały inspiracja i zamiłowanie do bluesa, jazzu, soulu i muzyki gospel".

Urszula Blaszyńska zastąpiła Elżbietę Dmoch w 2 plus 1

