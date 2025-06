Huczy o tym, co zrobiła Kayah na koncercie dla Elżbiety Dmoch! TVP jeszcze tego nie pokazała. Te obrazki wryją się w pamięć

Elżbieta Dmoch z 2 plus 1 żyła w biedzie i podupadła na zdrowiu

Elżbieta Dmoch była prawdziwą gwiazdą polskiej muzyki rozrywkowej w latach 70. Zespół 2 plus 1, którego była wokalistką, na potęgę produkował wielkie hity. Wśród nich są m.in.: "Windą do nieba", "Chodź pomaluj mój świat", "Romanse za grosz", Wstawaj szkoda mnie", "Hej, dogonię lato" czy "Iść w stronę słońca". Liderem zespołu 2 plus 1 był Janusz Kruk, prywatnie mąż (a potem były mąż) Elżbiety Dmoch. Ich burzliwy związek w dzisiejszych czasach były stałym tematem portali plotkarskich... W głowie się nie mieści to, że tak słynna wokalistka przez ostatnie lata żyła w biedzie. Do tego mocno podupadła na zdrowiu. Na szczęście dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Muzycznej i ludzi dobrej woli udało się wyremontować mieszkanie gwiazdy i zakupić dla niej specjalny balkonik, który pomaga w poruszaniu. Niedawno fani Elżbiety Dmoch mogli po latach usłyszeć jej głos w nagraniu, które pojawiło się na Facebooku. Teraz czeka na nich kolejna niespodzianka. 7 czerwca wyemitowany w TVP zostanie koncert "Wyspa dzieci, czyli muzyczni spadkobiercy zespołu 2 plus 1". Występy gwiazd zostały już nagrane. Największe wrażenie zrobiła Kayah. W świecie show-biznesu huczy o jej niesamowitym "wykonie" legendarnego hitu.

Koncert dla Elżbiety Dmoch. Występ Kayah to było prawdziwe mistrzostwo

Kayah jako mała dziewczynka zapewne słuchała przebojów 2 plus 1. Pewnie zresztą wielkiego wyboru nie miała, bo w latach 70. w polskim radiu te piosenki były nadawane niemal non stop. 58-letnia artystka przez chwilę mogła poczuć się jak w dzieciństwie. Kayah była bowiem jedną z gwiazd koncertu dla Elżbiety Dmoch. Nagrany został on w... Dzień Dziecka, czyli pierwszego czerwca. W TVP co prawda impreza ta jeszcze nie została pokazana, ale portal Shoewnews.pl dowiedział się, co tam się działo. Występ Kayah to było prawdziwe mistrzostwo. Ubrana w białą, powłóczystą szatę w kształcie ogromnej serwetki piosenkarka brawurowo zaśpiewała "Windą do nieba". Oprócz niej na koncercie wystąpili m.in. Ania Rusowicz i Kamil Bednarek.

