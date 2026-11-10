Muzyczny geniusz w "Jaka to melodia?" wprawił wszystkich w osłupienie. Siedem piosenek odgadł w trzy sekundy!

Mikołaj zaskoczył wszystkich w finale "Jaka to melodia?"

Finał teleturnieju "Jaka to melodia?" dostarczył widzom sporo emocji. Mikołaj nie zamierzał tracić czasu na zastanawianie się nad kolejnymi utworami. Już po pierwszych dźwiękach rozpoznawał piosenki i błyskawicznie naciskał przycisk. Prowadzący próbował go nawet nieco powstrzymywać.

- Mikołaj, to jest finał. Nie ścigamy się, po prostu chcemy wygrać pieniądze - apelował Robert Janowski.

Uczestnik nie zwalniał jednak tempa. Rozpoznał między innymi "Money, Money, Money" zespołu ABBA, "Let's Get Loud" Jennifer Lopez oraz "I'm on Fire" Bruce'a Springsteena. Po chwili prowadzący zwrócił uwagę, że Mikołaj odgadł już cztery piosenki w zaledwie sekundę.

- Jakby ktoś jeszcze pomyślał w historii naszego programu, że nie było jeszcze czterech piosenek po sekundzie.... Ty już przeszedłeś do historii, Mikołaj - mówił z niedowierzaniem Robert Janowski.

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Robert Janowski nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. 26-letni muzyczny geniusz wszystkich zaskoczył

Mikołaj choć ma tylko 26 lat, to doskonale wiedział, co robi. Robert Janowski nie mógł uwierzyć w wiedzę zawodnika i zażartował, że ten przygotowania się do występu zaczął już w przedszkolu.

W dalszej części finału Michał rozpoznał kolejne utwory. Przy jednym z nich podejrzewał, że chodzi o przebój zespołu Inner Circle, ale postanowił jeszcze poczekać z odpowiedzią. Trafnie wskazał za to "Give It Away" Red Hot Chili Peppers oraz "Czerwone słoneczko".

Na zegarze upływały kolejne sekundy, a prowadzący wciąż nie krył zaskoczenia. Ostatnią piosenką okazał się utwór "Za ostatni grosz" zespołu Budka Suflera. Gdy Mikołaj podał prawidłowy tytuł, w studiu nie brakowało okrzyków radości.

- Co ty narobiłeś, chłopie?! Nikt nie wierzy, ja nie wierzę! Brawo ty! - reagował Robert Janowski.

Mikołaj wygrał 13 250 złotych

Cały finał trwał zaledwie trzy sekundy. Robert Janowski przyznał, że podobny moment przeżył wcześniej tylko raz. Wspomniał przy tym innego uczestnika, Tomka Bednarka, i pogratulował Mikołajowi wyjątkowego występu.

Na koncie zwycięzcy znalazło się 13 250 złotych. Prowadzący zażartował, że za taki wyczyn należałoby dorzucić jeszcze dodatkowe pięćdziesiąt tysięcy. Trudno się dziwić jego reakcji. Mikołaj pokazał, że w "Jaka to melodia?" liczy się nie tylko wiedza muzyczna, ale też refleks, który w tym przypadku był naprawdę imponujący.

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