Ich zdjęcia wisiały nad łóżkami nastolatek. Tak wyglądają dziś idole lat 90. Piasek, Gawliński, Janowski kiedyś i dziś

Polscy idole lat 90. wyznaczali trendy

Zwykła, ładna piosenka w latach 90. to było za mało, by zrobić zawrotną karierę. Istotny był również wygląd, który rzucał się w oczy w pierwszych ujęciach klipu. Robert Gawliński nosił długie włosy, prezentując się niczym romantyczny buntownik, Andrzej Piaseczny szalał jako młodziutki wokalista grupy Mafia, a Jacek Stachursky rozgrzewał scenę tanecznym rytmem. Ci artyści nie znikali z prasowych okładek, programów w telewizji i plakatów w pokojach młodych fanek. Chłopcy czesali się tak, jak ich idole, chcieli nosić takie same koszule, a dziewczyny pilnie przepisywały teksty hitów do specjalnych zeszytów. Od tamtego szaleństwa upłynęło już przeszło 30 lat. Dzisiejsi 50- i 60-latkowie wciąż jednak często występują na scenie. Niektórzy pozostali przy starym wizerunku, inni zdecydowali się na całkowitą zmianę.

Andrzej Piaseczny był Piaskiem z zespołu Mafia

Andrzej Piaseczny dał się poznać szerszej publiczności na początku lat 90. Pomiędzy 1992 a 1997 rokiem występował z zespołem Mafia, z którym wylansował takie hity jak „Imię deszczu” czy „Noc za ścianą”. Wielki sukces przyniósł mu także projekt z Robertem Chojnackim i wydanie płyty „Sax & Sex”. Młodzieńczy Piasek, ze swoją sztandarową grzywką, momentalnie stał się niezwykle popularnym piosenkarzem tamtego okresu. W 2026 roku piosenkarz skończył 55 lat. Mimo upływu czasu artysta wciąż jest aktywny: koncertuje, tworzy nowe utwory i bywa gościem w telewizji, chociaż jego obecny wygląd jest o wiele bardziej wyważony i dystyngowany.

Robert Gawliński zachował wizerunek rockowego romantyka

Kiedy w 1992 roku światło dzienne ujrzał debiutancki album Wilków, piosenka „Son of the Blue Sky” z miejsca zawojowała rozgłośnie radiowe. Robert Gawliński przypominał wówczas postać z rockowej powieści – długowłosy, szczupły, o nieco enigmatycznym zachowaniu. Lider Wilków w 2026 roku obchodził swoje 63. urodziny. Chociaż przez lata artysta modyfikował swoje fryzury i garderobę, to wciąż zachował swój rockowy pazur. Gawliński cały czas stoi na czele Wilków, wykonując hity, które od wczesnych lat 90. śpiewają rzesze fanów.

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Jacek Stachursky rozpalał dyskoteki

Jacek Stachursky na solową ścieżkę wszedł w 1994 roku. Hity takie jak „Taki jestem”, „Zostańmy razem” i „Typ niepokorny” wyniosły go na szczyt polskiej sceny dance. W swoich teledyskach prezentował stylizacje będące kwintesencją lat 90.: obszerne koszule i skórzane kurtki. W styczniu 2026 roku piosenkarz skończył 60 lat. Nadal jest aktywny zawodowo, a jego piosenki z dawnych lat zyskują drugą młodość na imprezach tanecznych i w mediach społecznościowych.

Krzysztof Antkowiak dorastał na oczach publiczności

Krzysztof Antkowiak zyskał sławę będąc jeszcze chłopcem. Jego wykonanie „Zakazanego owocu” na festiwalu opolskim w 1988 roku spotkało się z entuzjazmem i nagrodą publiczności. Wraz z nastaniem lat 90. porzucił wizerunek dziecka i stał się obiektem westchnień nastolatek. Oglądano go w gazetach, a jego piosenki śpiewano w całym kraju. Dziś piosenkarz ma 53 lata. Wciąż zajmuje się muzyką, komponuje i daje koncerty, jednak unika blasku fleszy i zgiełku wielkiego show-biznesu.

Robert Janowski został amantem dzięki musicalowi „Metro”

Robert Janowski zyskał ogólnokrajową sławę dzięki roli Jana w kultowym musicalu „Metro”. Od premiery w 1991 roku ekipa spektaklu stała się uosobieniem nowej fali polskich twórców. Janowski z powodzeniem łączył w swojej karierze muzykę, występy aktorskie i pracę w telewizji. Prowadzenie programu „Jaka to melodia?” od 1997 roku zagwarantowało mu pozycję jednego z ulubionych prezenterów widzów. W marcu 2026 roku świętował swoje 65. urodziny. Obecnie, po pewnym czasie nieobecności, powrócił do prowadzenia znanego teleturnieju i wciąż jest aktywny w mediach.

Mietek Szcześniak śpiewał największy romantyczny przebój dekady

Choć branża muzyczna od dawna doceniała kunszt Mietka Szcześniaka, to prawdziwą miłość Polaków zyskał on dopiero za sprawą piosenki „Dumka na dwa serca”. Wspólny utwór z Edytą Górniak, promujący film „Ogniem i mieczem”, okazał się wielkim hitem końcówki lat 90. Wokalista jawił się jako łagodny romantyk, któremu do zdobycia popularności nie były potrzebne wybuchowe skandale ani dziwne kreacje. W 2026 roku Szcześniak skończył 62 lata. Wciąż wydaje płyty i koncertuje, konsekwentnie trzymając się brzmień z pogranicza soulu, jazzu i ambitnej muzyki pop.

Andrzej Krzywy sprawił, że Polacy pokochali De Mono

Andrzej Krzywy stał się częścią grupy De Mono w 1987 roku. Prawdziwym przełomem dla grupy była piosenka „Kochać inaczej”, a po niej przyszły kolejne przeboje, takie jak „Statki na niebie”, „Znów jesteś ze mną” czy „Wszystko jest na sprzedaż”. Ze swoimi wielobarwnymi koszulami, unikalną fryzurą i radosnym uśmiechem, Krzywy był wokalistą jedynym w swoim rodzaju. Obecnie ma 62 lata i nadal śpiewa w zespole De Mono. W wolnym czasie oddaje się natomiast swojemu hobby, jakim jest stolarstwo.

Marcin Miller był idolem ery disco polo

Nie da się opowiedzieć o muzyce lat 90., nie wspominając o nurcie disco polo. To właśnie w tym czasie kasety z taką muzyką, weselne zabawy i dedykowane programy w telewizji stały się niezwykle popularnym zjawiskiem w Polsce. Jedną z czołowych postaci tego gatunku stał się Marcin Miller. Grupa Boys wystartowała na początku dekady, by w jej połowie cieszyć się ogólnopolską sławą. Hity pokroju „Wolność”, „Jesteś szalona” czy „Łobuz” rządziły na każdej dyskotece i imprezie. Lider grupy wyróżniał się nienaganną fryzurą, kolorowymi ubraniami i aurą sympatycznego chłopaka z sąsiedztwa. W 2026 roku Marcin Miller skończył 56 lat. Wciąż koncertuje na czele Boysów i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy muzyki disco polo.

Tak po latach wyglądają idole polskich nastolatek

W latach 90. brak mediów społecznościowych oznaczał, że fani mogli podziwiać swoich idoli jedynie na koncertach, w telewizji czy na plakatach w prasie. Możliwe, że to właśnie z tego powodu ówczesne uwielbienie dla gwiazd było tak ogromne.

Nasza galeria ukazuje, jak Andrzej Piaseczny, Robert Gawliński, Jacek Stachursky i inni popularni wokaliści prezentowali się w latach swojej największej świetności i jak bardzo zmienili się po trzech dekadach.