Monika i Robert Janowscy szaleli w Międzyzdrojach. Ależ oni się kochają!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-08 13:31

Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach ponownie przyciągnął znane twarze. Nad Bałtykiem zjawił się m.in. Robert Janowski (65 l.) - ceniony wokalista i prezenter telewizyjny, którego na krok nie odstępowała ukochana żona, Monika Janowska (52 l.). Niesieni przez nadmorski wiatr zakochani chętnie pozowali do zdjęć. Tylko spójrzcie!

Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych w Polsce, które od lat niezmiennie przyciąga do nadbałtyckiego kurortu plejadę artystów z różnych dziedzin. Tegoroczna edycja nie była wyjątkiem, a wśród licznych osobistości, które zaszczyciły swoją obecnością to wyjątkowe święto, znaleźli się Robert i Monika Janowscy. Dali się ponieść radosnym chwilom na plaży!

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Robert Janowski jest w szczęśliwym małżeństwie. Tak szalał z żoną w Międzyzdrojach

W 2013 roku popularny prezenter, którego cała Polska zna jako gospodarza programu "Jaka to melodia?", ożenił się po raz trzeci. Robert Janowski i kostiumografka Monika Głodek pobrali się we wrześniu podczas cywilnej ceremonii, a dokładnie dziesięć lat później para postanowiła odnowić swoją przysięgę. Co więcej, za sprawą unieważnienia poprzedniego związku Janowscy wzięli też ślub kościelny, latem 2014 roku. Para nie ukrywa swojego szczęścia i mimo ochrony prywatności - co jakiś czas dzieli się radosnymi chwilami z opinią publiczną. Podczas ostatniego Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach Zaszaleli ze zdjęciami na nadbałtyckiej plaży. Znajdziecie je w naszej galerii poniżej.

Monika i Robert Janowscy szaleli w Międzyzdrojach. Ależ oni się kochają!
Galeria zdjęć 36

Byli dla siebie wsparciem w najgorszych chwilach. Przeżyli zmagania ze stalkerką

Janowscy nie kryli też nigdy, że mogą na siebie liczyć w wyjątkowo trudnych momentach wspólnego życia. Niewątpliwie wzajemne wsparcie było nieocenione w kontekście zmagań z prześladowaniami ze strony stalkerki, Moniki J. Problem nękania zaczął się w 2011 roku, a już po ślubie z aktualną żoną zapadł pierwszy wyrok. Trzy lata później stalkerka została skazana na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym, ale dopiero w 2023 roku Robert Janowski z żoną mogli odetchnąć z ulgą, gdy ostatecznie trafiła do zakładu karnego.

"Nawet nie wiem, co napisać i jak ująć w słowa to, że po 12 latach życia w strachu, możemy wreszcie odetchnąć, pójść na spacer bez lęku, uśmiechnąć się do siebie i wiosny... Dla kogoś - wielkie nic, coś naturalnego, ot - dzień jak co dzień, kolejna niedziela... Dla nas SPOKÓJ - sen nierealny, nieosiągalny byt, spełnienie marzeń..." - pisał artysta w mediach społecznościowych.

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