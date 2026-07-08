Wysmuklona Iwona Węgrowska pokazała się w kusym topie i mikroszortach. Zrobiła sobie fotkę w szatni, fani komentują. Zdradziła, ile waży

Iwona Węgrowska znika w oczach!

Iwona Węgrowska, jak to gwiazda, lubi zaskakiwać. Tym razem to jej sylwetka, z płaskim brzuchem i smukłymi biodrami, przyciągnęła największą uwagę. Piosenkarka wygląda coraz szczuplej, a internauci nie kryją zachwytu. Pod najnowszym zdjęciem, które artystka opublikowała na swoim instagramowym profilu, pojawiło się sporo komentarzy od zachwyconych metamorfozą fanów.

"Rakieta", "Boska", "Ale forma!", "Pięknie kochana", "Brawo" - piszą wielbiciele 44-latki.

Sama piosenkarka nie ukrywa, że droga do wymarzonej sylwetki to dla niej droga przez mękę - i to od lat. W przeszłości Węgrowska wielokrotnie opowiadała o problemach z wahaniami wagi i zatrzymywaniem wody w organizmie. Podkreślała również, że stawia na zdrowe odżywianie, regularne treningi oraz współpracę ze specjalistami, ale i to nie zawsze przynosiło oczekiwane rezultaty. Teraz efekty widać gołym okiem.

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Węgrowska pokazała się w szorcikach i topie

Niedawno Węgrowska wyznała, że straciła kolejne kilogramy, jednak tym razem nie był to wyłącznie efekt diety. Piosenkarka przyznała, że zmagała się z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami hormonalnymi, które wymusiły zmianę sposobu odżywiania oraz konsultacje z lekarzami.

Trzy miesiące temu musiałam włączyć leczenie i dietę. Ścisła dieta wywróciła moje życie do góry nogami, bo schudłam już 7 kg. Proces trwa. Poszłam do dietetyka. Dowiedziałam się od niego, że do tej pory wszystko jadłam nie tak, jak należy - opowiadała Węgrowska Super Expressowi.

To idzie w parze ze smukłą figurą! Na selfie, które pokazała Iwona, widać gwiazdę ubraną jedynie w krótki topik przypominający zabudowany stanik i w kuse szorty idealne do ćwiczeń. Piosenkarka opublikowała fotkę i... nic nie napisała, ale i tak posypały się komplementy dotyczące figury. Nic dziwnego, wcześniej gwiazda unikała dodawania zdjęć, do których pozowała w skąpych wdziankach. Na jej profilu na Instagramie można zanleżć dużo więcej ujęć w eleganckich kreacjach. Co sądzicie o metamorfozie gwiazdy? TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

Waga 59. Nie ma miejsca na hejt. Jest czas na wsparcie. Pewnie jeszcze redukcja przede mną. Dla tych, co pytają, na jakiej diecie chudnę?! Kochani stres mnie zjadł. Okazało się, że mam nerwicę żołądka od 3 lat. Od grudnia zdiagnozowaną przez lekarzy. Dbajcie o siebie! Zdrowie jest najważniejsze. Życie jest krótkie i walczcie o swoje - podkreśliła Węgrowska we wpisie opublikowanym kilka dni wcześniej.

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Iwona Węgrowska: Totalnie siadłam zdrowotnie

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