Iwona Węgrowska wyznaje: "Totalnie siadłam zdrowotnie". Schudła aż 7 kilo. Co się dzieje?

Iwona Węgrowska ma za sobą trudny czas. W ostatnich latach jej córeczka, jej oczko w głowie, poważnie chorowała. Niewinny katar zmienił się w szereg groźniejszych chorób. Artystka po raz pierwszy opowiedziała o tym w 2023 roku. - Dziś jesteśmy w domu już 3. tydzień. Zaczęło się od kataru, doszedł COVID z grypą i niestety skończyło się na zapaleniu płuc obustronnym, które nie było słyszalne przy normalnym badaniu. Kiedy nie było poprawy, zrobiłyśmy prześwietlenie i diagnoza mnie zmroziła. Nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby chodziła dalej z tak dużą infekcją… - powiedziała piosenkarka.

W grudniu 2024 jej córka Lilia ponownie trafiła do szpitala. Nic dziwnego, że sama Iwona Węgrowska z tych wszystkich zmartwień sama podupadła na zdrowiu.

Cały czas jest coś... Naprawdę, zdrowie jest najważniejsze. I człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, gdy jest młody. Ja na przykład siadłam już totalnie zdrowotnie. To, że przejmuję się córką, to jest jedno. Ona tylko kichnie i ja już jestem cała w stresie, co tym razem się wydarzy. Na takim stresie nie wejdę już do studia, nie zaśpiewam. Myśli mi się kotłują, denerwuję się. Jak się wali, to się wali...

- powiedziała niedawno w rozmowie z "Super Expressem".

NIE PRZEGAP: Iwona Węgrowska drży o siebie i córkę. Ta osoba je prześladuje! Zgłosiła sprawę na POLICJĘ

Jak się dziś czuje Iwona Węgrowska?

Iwona Węgrowska jest w trakcie leczenia hormonalnego. Od miesięcy stawia swoje własne zdrowie na nogi. Jest pod szczegółową opieką lekarzy, a ostatnio też dietetyka.

- Jest już lepiej, dziękuję. Trzy miesiące temu musiałam włączyć leczenie i dietę. Ścisła dieta wywróciła moje życie do góry nogami, bo schudłam już 7 kg - cieszy się Iwona. - Proces trwa. Poszłam do dietetyka. Dowiedziałam się od niego, że do tej pory wszystko jadłam nie tak, jak należy - żartuje artystka.

ZOBACZ TAKŻE: Iwona Węgrowska w szalenie odważnej mini. Kusa sukienka, a i tak wszyscy zerkali nieco wyżej

Jak schudła Węgrowska?

Iwona Węgrowska ze względu na zdrowie trzyma się bardzo zdrowego jadłospisu ułożonego przez specjalistę. W jej kuchni królują teraz jajka, warzywa i dobrej jakości wołowina. Pije też czarną kawę. - Od razu lepiej się czuję. Chciałabym jeszcze trochę schudnąć. Ale powoli. Najważniejsze, żeby robić to zdrowo - mówi nam Iwona Węgrowska.

