Iwona Węgrowska w szalenie odważnej mini. Kusa sukienka, a i tak wszyscy zerkali nieco wyżej

Iwona Węgrowska była jedną z wielu gwiazd, które pojawiły się na premierze produkcji "Wielka Warszawska". Gwiazda zwróciła na siebie uwagę odważną stylizacją, ale nie była jedyna. Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich eleganckim wdziankiem - na czerwonym dywanie stawił się w garniturze! Zazwyczaj lider Ich Troje wybiera stroje dużo mniej minimalistyczne, więc widok czerwonowłosego artysty w czarnej, prostej marynarce mógł niektórych wprawić w osłupienie. Równie szykowny był Tomasz Kot w szarym zestawie z białą koszulą.

A jednak to Węgrowska skradła show.

Iwona Węgrowska wdzięczna wielbicielom

Węgrowska na czerwonym dywanie, zmysłowo ubrana, z rozpuszczonymi włosami i wyrazistym makijażem, czuła się jak ryba w wodzie. Fotoreporterzy chętnie robili jej zdjęcia, a na instagramowym profilu piosenkarki niedługo po premierze pojawiło się nagranie z pozowania na tle "ścianki".

Dziękuję Wam Kochani. Bez Was mnie nie ma. Doceniam foto i bardzo jestem wdzięczna wszystkim mediom. Ukłon dla Was - napisała Węgrowska w sieci.

Oznaczyła też swojego menadżera Krzysztofa Jurka i napisała:

Krzyś moc z Tobą. Dzięki.

Choć Węgrowska od dawna działa w show-biznesie woda sodowa nie uderzyła jej do głowy. 43-letnia piosenkarka docenia swoje otoczenie zawodowe oraz fanów. Tych na Instagramie zgromadziła już ponad 130 tysięcy.

Węgrowska w kusej mini. I ten dekolt

Gwiazda od lat jest wierna swojemu stylowi i za to fani ją uwielbiają. Chodzi nie tylko o głos, ale i sposób bycia oraz wizerunek. Kusa mini, kozaki z wysokimi cholewkami i głęboki dekolt nikogo nie zaskoczyły. Węgrowska postawiła na zmysłowy wygląd i, jak zawsze, podkreśliła swoje atuty. Nie dało się od niej oderwać oczu!

Iwona Węgrowska: Totalnie siadłam zdrowotnie