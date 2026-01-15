Iwona Węgrowska w szalenie odważnej mini. Kusa sukienka, a i tak wszyscy zerkali nieco wyżej

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-01-15 16:55

Iwona Węgrowska uwielbia nosić kreacje, które podkreślają jej kobiece kształty. Wyjście na czerwony dywan przy okazji premiery filmu "Wielka Warszawska" nie było wyjątkiem! Węgrowska postawiła na czarną mini, która mieniła się w świetle fleszy. Sukienka była krótka i odsłaniała nogi obute w kozaki z bardzo długimi cholewkami. Najwięcej zamieszania wywołał jednak dekolt gwiazdy. Wszystko przez to, że sporo odsłaniał! Zobaczcie sami.

Super Express Google News

Iwona Węgrowska była jedną z wielu gwiazd, które pojawiły się na premierze produkcji "Wielka Warszawska". Gwiazda zwróciła na siebie uwagę odważną stylizacją, ale nie była jedyna. Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich eleganckim wdziankiem - na czerwonym dywanie stawił się w garniturze! Zazwyczaj lider Ich Troje wybiera stroje dużo mniej minimalistyczne, więc widok czerwonowłosego artysty w czarnej, prostej marynarce mógł niektórych wprawić w osłupienie. Równie szykowny był Tomasz Kot w szarym zestawie z białą koszulą.

A jednak to Węgrowska skradła show.

Iwona Węgrowska wdzięczna wielbicielom

Węgrowska na czerwonym dywanie, zmysłowo ubrana, z rozpuszczonymi włosami i wyrazistym makijażem, czuła się jak ryba w wodzie. Fotoreporterzy chętnie robili jej zdjęcia, a na instagramowym profilu piosenkarki niedługo po premierze pojawiło się nagranie z pozowania na tle "ścianki".

Dziękuję Wam Kochani. Bez Was mnie nie ma. Doceniam foto i bardzo jestem wdzięczna wszystkim mediom. Ukłon dla Was - napisała Węgrowska w sieci.

Oznaczyła też swojego menadżera Krzysztofa Jurka i napisała:

Krzyś moc z Tobą. Dzięki.

Choć Węgrowska od dawna działa w show-biznesie woda sodowa nie uderzyła jej do głowy. 43-letnia piosenkarka docenia swoje otoczenie zawodowe oraz fanów. Tych na Instagramie zgromadziła już ponad 130 tysięcy.

Węgrowska w kusej mini. I ten dekolt

Gwiazda od lat jest wierna swojemu stylowi i za to fani ją uwielbiają. Chodzi nie tylko o głos, ale i sposób bycia oraz wizerunek. Kusa mini, kozaki z wysokimi cholewkami i głęboki dekolt nikogo nie zaskoczyły. Węgrowska postawiła na zmysłowy wygląd i, jak zawsze, podkreśliła swoje atuty. Nie dało się od niej oderwać oczu! 

