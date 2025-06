Sezon plażowy zbliża się wielkimi krokami, a termometry coraz częściej pokazują wysokie temperatury. W mediach społecznościowych gwiazdy i influencerki już prześcigają się w prezentowaniu swoich bikini-ready ciał. Wśród nich nie mogło zabraknąć Iwony Węgrowskiej, która postanowiła przypomnieć o sobie fanom w iście gwiazdorskim stylu. Wokalistka wskoczyła w dwuczęściowy kostium kąpielowy i niebotycznie wysokie szpilki. Co za figura!

Iwona Węgrowska w skąpym bikini. Tak chwali się smukłą sylwetką!

Iwona Węgrowska w ostatnich tygodniach nie zwalnia tempa. Najpierw huczna komunia córki, na którą – jak sama nam wyjawiła – wydała około 40 tysięcy złotych. Potem internetowe przepychanki z Piotrem Kupichą. A teraz? Bikini, szpilki i kilka słów o metamorfozie! No trzeba przyznać, że jest się czym chwalić.

Na InstaStories piosenkarka zamieściła zdjęcie, na którym prezentuje się w dopasowanym kostiumie kąpielowym o wyrazistym wzorze. Stylizację uzupełniła wysokimi szpilkami – jak przystało na Węgrowską, zawsze z pazurem. W opisie do fotki zdradziła, że nie spoczywa na laurach i intensywnie pracuje nad formą na lato.

Dziewczyny, a wy już gotowe na sezon bikini? Ja jeszcze pracują nad tym! - czytamy w sieci.

W przejmującym wpisie Iwona zdobyła się też na osobiste wyznanie. Jak się okazuje, w ostatnim czasie musiała stawić czoła problemom zdrowotnym. Choć nie zdradziła szczegółów, zaznaczyła, że lekarze postawili trafną diagnozę i otoczyli ją odpowiednią opieką.

Ale odkąd wiem, co mi dolega zdrowotnie, lekarze zrobili wszystko by mi pomóc. I tak wygląda teraz moje ciało - wyjawiła Węgrowska w sieci.

Iwona nie ukrywa również, że szykuje się do zabiegów medycyny estetycznej. Oznaczyła w sieci klinikę, do której chodzi i napisała, że niedługo się do niej wybiera.

A z twarzą wybieram się do mistrza... Tylko jeszcze muszę trochę ozdrowieć - czytamy w kolejnym slajdzie w sieci.

