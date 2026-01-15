Węgrowska prowokuje, Wiśniewski elegancki jak nigdy, Kot jak z Hollywood. Takich kontrastów dawno nie było!

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-15 7:59

Miniony wieczór w Warszawie upłynął pod znakiem błysku fleszy, czerwonego dywanu i znanych nazwisk. Premiera filmu "Wielka Warszawska" przyciągnęła sporą grupę rodzimych celebrytów, którzy chętnie pozowali fotoreporterom i zadbali o to, by tego wydarzenia długo nie zapomniano.

Ostatnio w Warszawie dzieje się naprawdę sporo. Od początku tygodnia było już kilka branżowych imprez, a to oznacza dla celebrytów oznacza całkiem sporo pracy - trzeba się wystylizować, umalować, a także przemyśleć, na co "opłaca" się iść. Była już Gala Marki Roku, Gala Mistrzów Sportu czy premiera filmu "Psoty". Teraz do tej listy dołączyła kolejna produkcja - "Wielka Warszawska", której oficjalny pokaz zgromadził interesującą mieszankę artystów, muzyków i aktorów.

Zobacz też: Fabijański prezentuje włosy na klacie, Urbańska kolczyk w nosie, a Wieniawa nowe włosy

Węgrowska prowokuje, Wiśniewski elegancki jak nigdy, Kot jak z Hollywood. Takich kontrastów dawno nie było!

Na premierze nie zabrakło nazwisk doskonale znanych z pierwszych stron portali plotkarskich. Przez ściankę przewinęli się zarówno stali bywalcy podobnych imprez, jak i ci, których publiczne wyjścia wciąż wzbudzają ciekawość. Wśród gości pojawiła się m.in. Iwona Węgrowska, która postawiła na odważną stylizację - krótka sukienka podkreślająca sylwetkę oraz wysokie kozaki sprawiły, że trudno było oderwać od niej wzrok. 

Spore zainteresowanie wzbudził także Michał Wiśniewski. Lider Ich Troje zaprezentował się w wyjątkowo eleganckiej odsłonie, wybierając klasyczny garnitur w stonowanym kolorze. Stylizacja wyraźnie kontrastowała z jego scenicznym wizerunkiem, co zostało szybko zauważone przez obecnych na miejscu fotografów i gości.

Na czerwonym dywanie pojawił się również Tomasz Kot, który postawił na dopracowaną, aktorską elegancję. Szara marynarka, kamizelka i biała koszula stworzyły spójną całość, podkreślając jego nonszalancki, a jednocześnie bardzo stylowy charakter. Aktor chętnie pozował do zdjęć i wymieniał uprzejmości z innymi zaproszonymi gośćmi. 

Zobacz też: Elegancki Englert ze Ścibakówną, a Moro w wielkiej marynarce. Tłum gwiazd na premierze!

Zobacz naszą galerię: Węgrowska prowokuje, Wiśniewski elegancki jak nigdy, Kot jak z Hollywood. Takich kontrastów dawno nie było!

Węgrowska prowokuje, Wiśniewski elegancki jak nigdy, Kot jak z Hollywood. Takich kontrastów dawno nie było!
43 zdjęcia
Sonda
Wolisz oglądać filmy czy seriale?
Doda z welonem, Trojanowska w okularach i Kupicha w poplamionej marynarce. Tłum gwiazd na czerwonym dywanie
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ KOT
Michał Wiśniewski
IWONA WĘGROWSKA