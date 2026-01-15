Węgrowska prowokuje, Wiśniewski elegancki jak nigdy, Kot jak z Hollywood. Takich kontrastów dawno nie było!

Ostatnio w Warszawie dzieje się naprawdę sporo. Od początku tygodnia było już kilka branżowych imprez, a to oznacza dla celebrytów oznacza całkiem sporo pracy - trzeba się wystylizować, umalować, a także przemyśleć, na co "opłaca" się iść. Była już Gala Marki Roku, Gala Mistrzów Sportu czy premiera filmu "Psoty". Teraz do tej listy dołączyła kolejna produkcja - "Wielka Warszawska", której oficjalny pokaz zgromadził interesującą mieszankę artystów, muzyków i aktorów.

Na premierze nie zabrakło nazwisk doskonale znanych z pierwszych stron portali plotkarskich. Przez ściankę przewinęli się zarówno stali bywalcy podobnych imprez, jak i ci, których publiczne wyjścia wciąż wzbudzają ciekawość. Wśród gości pojawiła się m.in. Iwona Węgrowska, która postawiła na odważną stylizację - krótka sukienka podkreślająca sylwetkę oraz wysokie kozaki sprawiły, że trudno było oderwać od niej wzrok.

Spore zainteresowanie wzbudził także Michał Wiśniewski. Lider Ich Troje zaprezentował się w wyjątkowo eleganckiej odsłonie, wybierając klasyczny garnitur w stonowanym kolorze. Stylizacja wyraźnie kontrastowała z jego scenicznym wizerunkiem, co zostało szybko zauważone przez obecnych na miejscu fotografów i gości.

Na czerwonym dywanie pojawił się również Tomasz Kot, który postawił na dopracowaną, aktorską elegancję. Szara marynarka, kamizelka i biała koszula stworzyły spójną całość, podkreślając jego nonszalancki, a jednocześnie bardzo stylowy charakter. Aktor chętnie pozował do zdjęć i wymieniał uprzejmości z innymi zaproszonymi gośćmi.

