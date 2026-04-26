Sasin zobaczył akcję Łatwoganga i nie wytrzymał. Mocno zareagował! Wkurzyło go to, co napisali działacze Konfederacji

Paulina Jaworska
2026-04-26 17:07

Akcja Łatwoganga opanowała Internet! Przez 9 dni słuchał on wciąż tej samej piosenki opisującej walkę z rakiem, a w czasie relacji na żywo w sieci, ludzie migli wpłacać pieniądze na zbiórkę jednej z fundacji. Do akcji przyłączyli się inni ludzie sieci, aktorzy, piosenkarze, dziennikarze czy sportowcy. Akcja Łatwoganga zwróciła też uwagę Jacka Sasina. Polityk odpalił się po tym, gdy zobaczył, co wypisują o nim działacze Konfederacji, właśnie w kontekście całego pozytywnego zamieszania.

Piotr "Łatwogang" Garkowski, czyli znany influencer postanowił zrobić coś niezwykłego, a mianowicie odpalił transmisję na żywo, podczas której przez 9 dni bez przerwy miał słuchać tej samej piosenki: utworu "Diss na raka" rapera Bedoesa nagranego z chorą dziewczynką Mają. W tym samym czasie odbywała się zbiórka na fundację Cancer Fighters.

Akcja okazała się ogromnym sukcesem, ludzie ruszyli z pomocą, a ci, którzy przychodzili do Łatwoganga, by wziąć udział w live decydowali się także, by w ramach wsparcia chorych, ścinali włosy! Na taki gest zdecydowali się m.in. Katarzyna Nosowska, Edyta Pazura czy Wiktor Dyduła. Każdy jak tylko mógł zachęcał do wsparcia zbiórki, a tak osiągnęła rekordowy wynik, bo jej stan na godzinę 17:00 to ponad 176 milionów złotych. 

Co ciekawe do akcji nie wkraczali politycy. Niektórzy ograniczyli się jedynie do wspomnienia o akcji w sieci, gratulując jej twórcy albo wspominając o tym, że Polacy mają wielkie serca chętne do pomocy. Zresztą sam organizator akcji zastrzegł, że chce mieszać w sprawę polityki, by nikogo nie dzielić, a jednoczyć.

Jednak w sieci i tak wymieszane zostały obie sfery: akcja pomocowa i polityka, za sprawą... działaczy związanych z Konfederacją. Jedną z osób, które postanowiły skomentować sprawę jest były doradca prezydneta Andrzeja Dudy i były poseł PiS, Łukasz Rzepecki, obecnie związany z Nową Nadzieją. Na portalu X napisał nawiązał do akcji wypominając... wybory kopertowe i wspomniał Jacka Sasina: 

Łatwogang właśnie zebrał ponad 100 mln zł dla podopiecznych Cancer Fighters, czyli o 30 baniek więcej niż Jacek Sasin przepalił na wybory, których nie było. Jak widać, kilku chłopaków z neta ma lepsze skille organizacyjne niż całe ministerstwo😜 Dobra robota💪👏

W podobnym tonie wypowiedział się Karol Kołodziejczak, prezes okręgu konińskiego w partii Nowa Nadzieja: - Stream Łatwogangu zebrał już ponad 70 mln zł czyli tyle ile @SasinJacek zmarnował w czasie wyborów kopertowych.

To nie spodobało się Jackowi Sasinowi. Były minister aktywów państwowych ostro odpowiedział na oba wpisy. Nie szczędził mocnych słów, a polityków nazwał "kelnerami Konfederacji". Przy okazji wspomniał też o Donaldzie Tusku: 

Wyjątkowo podli i głupi ludzie - świetną akcję #cancerfighters chcą wykorzystać do brudnej polityki. Najpierw Donald Tusk okłamał Polaków, obiecując 3 mld na onkologię zamiast na TVP i m.in. dzięki temu wygrał wybory. A teraz jego kelnerzy z Konfederacji wykorzystują tę akcję do prowadzenia protuskowej polityki, m.in atakując mnie i PiS. Nie przywłaszczyłem żadnych „70 mln” – realizowałem konstytucyjny obowiązek organizacji wyborów w czasie pandemii. Odczepcie się od takich akcji – to, co robicie, uderza w tych, którzy robią świetną robotę i realnie wspierają potrzebujących - napisał Sasin. 

