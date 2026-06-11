Mała dziewczynka zwisała z parapetu! Jest wideo, finał mrozi krew w żyłach

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-11 10:53

Chwile grozy w Londynie! Mała dziewczynka przez dłuższą chwilę kurczowo trzymała się zewnętrznego parapetu na wysokości drugiego piętra. Pod budynkiem szybko zgromadził się tłum przerażonych przechodniów. W pewnym momencie dziecko osłabło i runęło w dół. Przerażający moment uchwycono na nagraniu wideo, które krąży w sieci.

Dziewczynka kurczowo trzymała się parapetu w Londynie. Straszne sceny uchwycone na filmie

Do mrożących krew w żyłach scen doszło we wschodniej części Londynu. Na nagraniu krążącym w sieci widać małą dziewczynkę, która resztką sił trzyma się parapetu nad ruchliwą ulicą Ilford High Road. Dramat rozegrał się tuż nad witryną jednego ze sklepów. Dziecko balansowało na zewnętrznej krawędzi okna, próbując uniknąć upadku. Do tej pory nie wyjaśniono, w jakich okolicznościach dziewczynka znalazła się w tak śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dramatyczny widok przyciągnął uwagę przechodniów. Ludzie gromadzili się pod budynkiem. Tłum z rosnącym przerażeniem obserwował desperacką walkę dziecka o utrzymanie się na wąskim gzymsie.

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Dziecko spadło. Policjant i przechodzień ruszyli na ratunek

W trakcie tych dramatycznych wydarzeń z okna na niższej kondygnacji wychyliła się kobieta, która próbowała uspokoić dziewczynkę, dodając jej otuchy. Niedługo potem pod budynkiem zjawili się policjant i przypadkowy mężczyzna. W pewnej chwili wyczerpane dziecko puściło parapet i runęło w dół, a w tłumie rozległy się okrzyki przerażenia. Na szczęście funkcjonariuszowi i przechodniowi udało się złapać dziewczynkę w locie, zapobiegając tragedii. Uratowane dziecko zostało przekazane przez okno z powrotem do mieszkania. Zgromadzeni na miejscu świadkowie nagrodzili brawami bohaterów.

Jak pisze "The Sun", powołując się na informacje od Metropolitan Police, zgłoszenie o dziecku na parapecie wpłynęło we wtorek tuż po godzinie 15:20. Patrole natychmiast ruszyły na miejsce. Już dziewięć minut później, dzięki wspólnej akcji policjanta i osoby postronnej, dziewczynka była bezpieczna. Służby potwierdziły, że dziecko nie doznało żadnych obrażeń. Mimo dramatycznego przebiegu wydarzeń i chwil pełnych grozy, cała sytuacja zakończyła się dobrze.

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Pytanie 1 z 10
"Cornflower" to...
Pies wyskoczył z okna i spadł na kobietę
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