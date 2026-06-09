Lech Wałęsa pokazał zdjęcie prosto z wanny! Tak były prezydent korzysta z życia

Lech Wałęsa regularnie korzysta z uzdrowisk, obecnie przebywając w Lądku-Zdroju, gdzie codziennie poddaje się siedmiu zabiegom rehabilitacyjnym.

Były prezydent od lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym cukrzycą, problemami kardiologicznymi oraz przeszedł operację sugerującą walkę z rakiem.

Mimo licznych dolegliwości, Lech Wałęsa pozostaje niezwykle aktywny, podróżując po Polsce i za granicę oraz angażując się w życie publiczne.

Lech Wałęsa regularnie odwiedza wszelkiego rodzaju uzdrowiska, a jednym z jego ulubionych wydaje się być Lądek-Zdrój. Na Facebooku pochwalił się swoim pobytem w Zdroju Wojciech, gdzie codziennie korzysta z siedmiu zabiegów rehabilitacyjnych. Wśród nich znalazły się pływanie w basenie, masaż wodny w jacuzzi, spacery, kąpiel perełkowa, masaż na łóżku wodnym, hydromasaż nóg i masaż relaksacyjny wykonany przesz profesjonalistę. Taki pakiet brzmi jak połączenie przyjemnego z pożytecznym!

Przy okazji były prezydent dodał wiele zdjęć, które obrazują jego pobyt w uzdrowisku. Widzimy między innymi, jak pływa czy leży na łóżkach do masażu. Na kilku ujęciach polski noblista przechadza się po pięknych terenach, gdzie może cieszyć oczy zjawiskowymi krajobrazami. Nie zabrakło także fotek w białym szlafroku czy prosto z wanny! Widać, że na całego korzysta ze wszelkich możliwości Zdroju Wojciech.

Problemy zdrowotne Lecha Wałęsy

Lech Wałęsa od lat zmaga się z różnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak cukrzyca. W wyniku tego zmagał się ze stopą cukrzycową. Ponadto, były prezydent ma problemy kardiologiczne i wszczepiony rozrusznik serca. W sierpniu 2025 roku dodał wpis o przebytej operacji usunięcia "tego, co chodzi do tylu", co sugeruje raka.

Mimo to legenda Solidarności pozostaje niezwykle aktywna. Co jakiś czas podróżuje nie tylko po Polsce, ale także do Stanów Zjednoczonych czy do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie został uhonorowany Europejskim Orderem Zasługi. Nigdy też nie odmawia zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z sympatykami.

W naszej galerii zobaczysz Lecha Wałęsę w Zdroju Wojciech:

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