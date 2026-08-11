Filmowy weekend Kwaśniewskich! Tylko my podpatrzyliśmy, jak powstają zdjęcia do serialu

Na Mazurach praca nad nowym serialem o Kwaśniewskich wre! Tylko nam udało się podpatrzeć, jak pracuje ekipa filmowa: kilka łodzi, operatorzy kamer, dźwiękowcy, ochrona oraz ratownik wodny. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tutaj powstawaj zdjęcia do serialu w reżyserii Jakuba Mikurdy. Mazury są ulubionym miejscem letniego wypoczynku znanych Polaków. Tym razem nad jednym z jezior pojawili się Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy, którzy kochają ten zakątek Polski i bywają tam od lat.

Na jeziorze nagrywali Kwaśniewskich. Kamery, ekipa filmowa i SOP

Była para prezydencka nie wypoczywała jednak samotnie. Od rana towarzyszyła im liczna ekipa filmowa, kilka łodzi, operatorzy kamer, dźwiękowcy, ochrona oraz ratownik wodny. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tutaj powstały zdjęcia do nowego filmu z udziałem byłego prezydenta i jego żony.

Na wodzie panowała swobodna, niemal rodzinna atmosfera. Zamiast oficjalnych wystąpień były letnie stroje, słomkowe kapelusze, okulary przeciwsłoneczne i kosze piknikowe. Łodzie co chwilę podpływały do siebie, kamery zmieniały ustawienie, a ekipa rejestrowała kolejne ujęcia z różnych perspektyw.

W mazurskim rejsie uczestniczyła również córka byłej pary prezydenckiej, Aleksandra Kwaśniewska, wraz z mężem, Kubą Badachem. Wspólnie spędzali czas z rodzicami i pozostałymi uczestnikami nagrań. Były rozmowy, śmiech i chwile relaksu między kolejnymi ujęciami. Rodzinne spotkanie miało wyraźnie wakacyjny charakter, choć nad jego przebiegiem cały czas czuwała filmowa ekipa.

Nie zabrakło także prawdziwie letnich atrakcji. Na pokładach wznoszono toasty, częstowano się przekąskami, a część uczestników postanowiła schłodzić się w jeziorze. Kąpiele w upalny dzień tylko podkreślały piknikowy klimat całego wydarzenia. Aleksander Kwaśniewski sprawiał wrażenie zrelaksowanego. Chętnie rozmawiał z uczestnikami rejsu, a w przerwach między nagraniami korzystał z pięknej pogody. Jolanta Kwaśniewska, ubrana w lekką letnią stylizację, równie swobodnie spędzała czas na jednej z łodzi.

Choć na jeziorze panował wakacyjny luz, trudno było nie zauważyć profesjonalnej organizacji całego przedsięwzięcia. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał ratownik wodny, obecna była także ochrona SOP, a operatorzy z kilkoma kamerami nieustannie rejestrowali kolejne sceny. Wszystko odbywało się zgodnie z przygotowanym planem zdjęciowym.

Wyjątkowy czas nad wodą

Tak wyglądał weekend Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich na Mazurach. Malownicze krajobrazy, rodzinna atmosfera, rejs po jeziorze, toasty i kąpiele połączone z pracą na planie filmowym sprawiły, że był to wyjątkowy letni dzień. Jeśli nagrania trafią do produkcji, widzowie już wkrótce będą mogli zobaczyć efekty tego niezwykłego mazurskiego spotkania.

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