Oto, co serwowano na 70. urodzinach Solorza. Toskańskie frykasy i czekoladowy tort

70. urodziny wymagają specjalnej oprawy. Zygmunt Solorz kilka dni temu obchodził swój jubileusz. Z tej okazji postanowił zorganizować przyjęcie urodzinowe. Miejsce wybrał wyjątkowe, bo postawił na bajeczną Florencję. To tam do hotelu Villa Cora mieszczącym się w XIX‑wiecznym pałacu zaprosił gości: rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych. Na liście zaproszonych znaleźć się m.in. były premier Leszek Miller, mecenas Paweł Rymarz, mecenas Karol Szymański oraz ks. Tadeusz Rozmus, proboszcz z Castel Gandolfo. Nie zabrakło też oczywiście wszystkich dzieci biznesmena.

Toskańskie frykasy i czekoladowy tort urodzinowy

Jak przystało na tak huczną uroczystość urodzinową gościom zaserwowano same frykasy. Podano dania kuchni toskańskiej, ale nie tylko. Na stołach pojawiły się również dania kuchni międzynarodowej, w tym gravlax jako przystawka (gravlax to tradycyjna skandynawska potrawa z surowego łososia, który jest peklowany w mieszance soli, cukru i świeżego koperku). W czasie wytwornej kolacji podano także tuńczyka i cielęcinę. Oczywiście był też tort urodzinowy i to w ulubionym smaku jubilata, czyli tort czekoladowy!

Pałacowe wnętrza świadkami 70. urodzin Solorza

Goście zostali usadzeni w pięknej sali przy okrągłych stołach, które zostały przykryte śnieżnobiałymi obrusami. Na nich ustawiona została bardzo elegancka biała zastawa ze złotymi zdobieniami. Stoły zostały udekorowane pięknymi białymi kwiatami. Całość wyglądała niezwykle wytwornie w pałacowych wnętrzach.

Ale nie tylko smakowite przyjemności dla ciała były przewidziane, ale była też uczta dla duszy. Po kolacji odbył się prywatny koncert włoskiego zespołu Ricchi e Poveri, który swoim występem porwał gości do tańca. Na parkiecie pojawił się także dostojny jubilat z małżonką.

Goszczący na jubileuszu Zygmunta Solorza były premier Leszek Miller pytany przez "Super Express" o wrażenia przyznał, że to była wyjątkowa uroczystość: - To była wzruszająca uroczystość. 70 lat to piękny jubileusz. Uroczystość odbyła się w pięknej scenerii, mam same pozytywne wrażenia - przyznał szczerze polityk.

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