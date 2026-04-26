Historyczna zbiórka przekroczyła już 150 milionów zł! Gwiazdy sypią groszem, a Kurzajewski zgolił głowę na wizji!

Łatwogang zebrał ponad 150 milionów na cele charytatywne!

Trwa zbiórka, która z pewnością przejdzie do historii polskiego internetu. Niesamowitą akcję zainicjował Patryk Garkowski, czyli Łatwogang, twórca internetowy znany między innymi z niecodziennego duetu z Edem Sheeranem. W połowie marca raper Bedoes razem z Mają Mecan (podopieczną fundacji Cancer Fighters) wydał utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", z którego pieniądze zostaną przekazane na walkę z nowotworami.

By jak najwięcej pieniędzy trafiło na konto zbiórki, Łatwogang postanowił przez dziewięć dni słychać w zapętleniu "Dissu na raka". Początkowo celem było 500 tysięcy złotych. Jego niecodzienna akcja szybko zdobyła rozgłos i stało się jasne, że nie zakończy się na pół milionie. Do niewielkiego mieszkania youtubera zaczęli przychodzić jego znajomi z sieci oraz gwiazdy show-biznesu, co tylko jeszcze bardziej nagłośniło sprawę. Powstały również kolejne zbiórki, z których całość pieniędzy zostanie przekazana na fundację Cancer Fighters.

W ostatnich dniach zbiórka rozpędziła się do granic możliwości. Z minuty na minutę spływają kolejne pieniądze, a sama akcja pobiła rekord Guinnessa w kategorii "największa charytatywna zbiórka na live streamie na świecie". Dotychczasowy rekord wynosił 19,5 miliona dolarów, czyli około 78 milionów złotych.

W niedzielny poranek zbiórka Garkowskiego wynosiła 90 milionów złotych. Dwie godziny później licznik pokazywał już 100 milionów! Stream można zobaczyć pod tym linkiem. Po godzinie 15:00 udało się przekroczyć granicę 150 milionów złotych! I to nie koniec, bo pieniądze pływają z każdą sekundą.

Maciej Kurzajewski zgolił głowę w geście solidarności

Podczas relacji na żywo w ramach solidarności z pacjentami onkologicznymi kilka znanych osób zdecydowało się na zgolenie głowy. Jedną z pierwszych była influencerka Kasix. Za jej przykładem poszli również Sylwester Wardęga, Julia Kuczyńska, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska, Aleksandra Domańska czy Michał Pol.

Poruszający gest wykonał też Władimir Semirunnij, czyli wicemistrz olimpijski z Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo. Sportowiec nie tylko zgolił głowę, ale oddał na aukcję coś o wiele cenniejszego - swój medal olimpijski! Z kolei na antenie Polsatu głowę zgolił Maciej Kurzajewski. Wszystko pokazały kamery programu "Halo, tu Polsat". Prowadzącego wspierała Kasia Cichopek, która nie mogła ukryć wzruszenia.

Gwiazdy show-biznesu wspierają historyczną zbiórkę

Gwiazdy show-biznesu wspierają akcję nie tylko symbolicznym gestem, ale również datkami. 100 tysięcy złotych wpłaciła Joanna Koroniewska. Aktorka miała zaledwie 22 lata, gdy jej mama zmarła po walce z rakiem piersi. Nieco więcej, bo 113 tyś, wpłaciła Young Leosia. Z kolei Dawid Podsiadło przelał 200 tysięcy złotych. Podobną kwotę dała Ewa Chodakowska, Sobel dorzucił do tego 222 tysiące.

Człowiek, od którego to wszystko się zaczęło, czyli Bedoes przekazał aż 717 tys. zł. Po pewnym czasie dorzucił kolejną kwotę i w sumie zasilił zbiórkę ponad milionem złotych. Imponującą wpłatą może pochwalić się również Krzysztof Stanowski, który zachęcił swoich partnerów biznesowych i razem pod szyldem "Dobro wraca zen.com" wpłacili 1 400 000 złotych! Sporymi sumami akcję wspierają też firmy.

