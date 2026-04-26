Lecą kolejne miliony oraz włosy! Gwiazdy golą głowy w słusznej sprawie!

Polski internet oszalał! Trwa niezwykła zbiórka

W połowie kwietnia raper Bedoes 2115 i Maja Mecan razem z Fundacją Cancer Fighters nagrali "diss na raka". Cały dochód z odtworzeń utworu zostanie przekazany fundacji, która pomaga dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zmagającymi się z nowotworem. Nikt wtedy nie spodziewał się, że akcja nabierze takiego rozpędu!

Influencer Patryk Garkowski, znany jako Łatwogang, postanowił, że będzie słuchać w zapętleniu nagrania Majki i Bedoesa, by zebrać jak najwięcej pieniędzy. W krótkim czasie o jego streamie zrobiło się naprawdę głośno, a youtubera zaczęły odwiedzać gwiazdy show-biznesu. Wpadli do niego m.in Doda, Roksana Węgiel z mężem, ekipa "Rodzinki.pl" czy "1670".

Tu nie ma drugiego dna. Wszystkie pieniądze idą do dzieciaków. Tymi cegiełkami zbudujemy wielką fortecę dla tych maluchów – mówił Łatwogang w rozmowie z TVN24.

Gwiazdor sieci początkowo chciał uzbierać 500 tysięcy złotych. Chyba nikt nie spodziewał się, że będzie tego o wiele więcej. Zebrana na w sumie trzech zbiórkach kwota rośnie bowiem w niesamowitym tempie. W niedzielę przed godziną 9 rano licznik przekroczył barierę 85 milionów złotych! A to nie koniec, bo z sekundy na sekundę pieniędzy jest coraz więcej. Stream można zobaczyć pod tym linkiem.

Gwiazdy golą głowy na łyso. Piękny gest!

Część gości Łatwogangu w ramach solidarności z pacjentami onkologicznymi postanowiła pójść pod maszynkę do golenia! W sobotnie popołudnie na oczach setek tysięcy internautów włosy zgoliła Edyta Pazura. Żona Cezarego Pazury obiecała, bowiem że zrobi to jeśli licznik akcji wskaże 50 milionów złotych. I tak też się stało.

Pięć milionów później przed kamerą u youtubera zasiadła Katarzyna Nosowska, której głowę ogoliła Agata Kulesza. Gdy piosenkarka zwolniła fotel na jej miejsce wskoczyła Aleksandra Domańska! W miedzy czasie na łyso zgolił się również Kevin Mglej, ukochany Roksany Węgiel. Głowę na zapałkę ogoliła również Julia Kuczyńska, czyli Maffashion.

Poruszający gest wykonał też Władimir Semirunnij, czyli wicemistrz olimpijski z Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo. Sportowiec nie tylko zgolił głowę, ale oddał na aukcję coś o wiele cenniejszego - swój medal olimpijski!

Polska dała rękę mnie, teraz ja chciałbym podziękować i dać coś od siebie - powiedział Semirunnij.

Nie tylko oni bez wahania pozbyli się włosów. Na ten symboliczny gest zdobyli się również Michał Pol, Sylwester Wardęga, Naruciak czy Kasix, która zdecydowała się na to jako jedna z pierwszych osób.

