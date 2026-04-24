Łatwogang i Bedoes przejęli internet. Robert Lewandowski dołączył do głośnej akcji!

Zmasowaną akcję na rzecz fundacji "Cancer Fighters" rozpoczął Bedoes, który z 11-letnią Mają Mecan nagrał utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)".

Popularny "Łatwogang" 17 kwietnia rozpoczął 9-dniową transmisję charytatywną, która podbija internet.

W akcję włączyli się już m.in. Robert i Anna Lewandowscy. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski zdecydował się na piękny gest!

Łatwogang, Bedoes i Robert Lewandowski razem przeciwko rakowi

Utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" stał się prawdziwą akcją w polskim internecie. Bedoes 2115 i 11-letnia Maja Mecan we współpracy z fundacją "Cancer Fighters" nagrali numer, który zapoczątkował lawinę. Już kilka dni później popularny youtuber i tiktoker "Łatwogang" wystartował z wyjątkową transmisją - przez 9 dni non stop na żywo słucha wspomnianego dissu na rzecz dzieci walczących z rakiem. W jego charytatywną inicjatywę błyskawicznie włączyły się gwiazdy, m.in. Robert Lewandowski i Anna Lewandowska.

W czwartek po południu piłkarz FC Barcelony i kapitan reprezentacji Polski razem z żoną połączył się z tym specjalnym streamem. Był pod wrażeniem całej akcji i zachwalał pomysł, a przy okazji zadeklarował, że jeśli padnie kwota 10 milionów zł to wróci na TikToka, aby nagrać filmik do utworu Bedoesa i Mai. Na tej platformie był aktywny po raz ostatni w lipcu 2025, a wcześniej w maju 2022 roku, ale nie trzeba było dużo czasu, by "zmusić" Lewandowskiego do wielkiego powrotu.

Już w nocy kwota zbiórki przekroczyła 10 mln, a obecnie wynosi ponad 13 mln! W związku z tym w piątek rano na oficjalnym koncie "Lewego" na TikToku pojawił się zapowiadany filmik.

Warto dodać, że po zakończeniu transmisji "Łatwoganga" (planowo w niedzielę, 26 kwietnia, o 16:00), oglądanej momentami live przez ponad 150 tysięcy widzów, ma ruszyć licytacja przedmiotów przekazanych na akcję przez licznych gości. Oprócz Lewandowskiego byli to m.in. Doda, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk czy Wojtek Gola. W momencie pisania tego tekstu rekordzistą listy wpłat jest Bedoes - prawie 720 tys. zł.