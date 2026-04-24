Poruszyło nas to, co w kościele zrobił Jakub Rzeźniczak po śmierci Łukasza Litewki. "Człowiek czuł, że musi"

Bartosz Olszewski
2026-04-24 10:50

Łukasz Litewka był człowiekiem szanowanym przez wszystkich, niezależnie od poglądów. Nagła śmierć 36-letniego posła wstrząsnęła całą Polską. Polityka i działacza społecznego wspominają także celebryci i sportowcy, m.in. Marcin Możdżonek i Jakub Rzeźniczak. Poruszyło nas to, co w kościele zrobił były kapitan Legii Warszawa.

Jakub Rzeźniczak modlił się za Łukasza Litewkę

i

Autor: Akpa/SE/ AKPA
  • Łukasz Litewka, 36-letni poseł i działacz społeczny, zmarł w wyniku tragicznego wypadku rowerowego w Dąbrowie Górniczej.
  • Zginął potrącony przez samochód Mitsubishi, którego 57-letni kierowca prawdopodobnie zasłabł lub zasnął za kierownicą.
  • Śmierć polityka wstrząsnęła Polską; wspominają go politycy, celebryci i sportowcy, m.in. Marcin Możdżonek i Jakub Rzeźniczak.
  • Jakub Rzeźniczak, były kapitan Legii Warszawa, publicznie wyraził swój żal i modlił się za zmarłego Łukasza Litewkę oraz Jacka Magierę.

Łukasz Litewka nie żyje. Kulisy wypadku. Wstępne ustalenia policji

Wiadomość o śmierci Łukasza Litewki obiegła media w czwartek, 23 kwietnia, w godzinach popołudniowych. Początkowo wiele osób miało nadzieję, że to jakiś okrutny żart. Niestety, informacja okazała się prawdą. O tym, że Łukasz Litewka nie żyje, poinformowała w mediach społecznościowych Lewica, z którą parlamentarzysta był związany. 

Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie

- czytaliśmy we wpisie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że polityk, który jechał na rowerze, czołowo zderzył się samochodem Mitsubishi. Kierujący nim 57-letni mężczyzna miał zasłabnąć lub zasnąć za kierownicą. Do zdarzenia doszło w Dąbrowie Górniczej. Łukasza Litewkę wspomina tysiące internautów, a także politycy, celebryci i sportowcy. Wśród nich jest m.in. Marcin Możdżonek, siatkarski mistrz świata z 2014 roku, i Jakub Rzeźniczak, były reprezentant Polski w piłce nożnej i wieloletni kapitan Legii Warszawa. 

W galerii prezentujemy zdjęcia z miejsca tragicznego wypadku Łukasza Litewki

Łukasz Litewka
Galeria zdjęć 23

Jakub Rzeźniczak w kościele modlił się za Łukasza Litewkę i Jacka Magierę

Jakub Rzeźniczak mocno przeżył nie tylko śmierć Łukasza Litewki, lecz także Jacka Magiery, który był jego trenerem w Legii. Były obrońca "Wojskowych" w czwartek rano poszedł do kościoła, by pomodlić się za zmarłego 10 kwietnia szkoleniowca. Wtedy nie wiedział, że dzień później będzie się modlił także za Łukasza Litewkę. Poruszyło nas to, co w kościele zrobił Jakub Rzeźniczak. 

Wczoraj rano byliśmy się pomodlić za Jacka. Dziś za Jacka i za Łukasza Litewkę… Podziękowaliśmy też za wszystko, co dobre w naszym życiu. Często nie chodzę do kościoła, ale po ostatnim czasie człowiek czuł, że musi

- wyznał we wpisie na Facebooku były kapitan Legii Warszawa, który 16 kwietnia - podobnie jak wielu innych znanych piłkarzy - uczestniczył w pogrzebie Jacka Magiery. 

Galeria: Pogrzeb Jacka Magiery. Zdjęcia z katedry i cmentarza

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat
Jacek Magiera pogrzeb
Galeria zdjęć 84
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAKUB RZEŹNICZAK
ŁUKASZ LITEWKA