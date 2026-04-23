Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku. 57-letni kierowca został zatrzymany

Poseł Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku

O tragicznej śmierci Łukasza Litewki poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Lewicy. Niedługo później dramatyczne wieści potwierdzono we wpisie na facebookowym profilu posła.

Jak przekazał w rozmowie z Super Expressem aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zawiadomienie o wypadku, do którego doszło na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej, wpłynęło do służb po godz. 13:00. - Po przyjeździe na miejsce okazało się, że kierujący samochodem Mitsubishi najprawdopodobniej, to są nasze wstępne ustalenia, zasłabł albo zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z kierującym rowerem mężczyzną, który jechał od strony Sosnowca. W wyniku tego zdarzenia, pomimo tego, że na miejsce dotarli medycy, powiadomieni przez postronne osoby, rowerzysty nie udało się uratować - powiedział.

Jak dodał, na miejscu nadal trwają prace służb, przede wszystkim oględziny pod nadzorem prokuratora. - Prokurator polecił zatrzymać mężczyznę, który kierował samochodem. Jest to 57-letni mieszkaniec Sosnowca. Ten mężczyzna był trzeźwy. Badanie alkomatem nie wykazało w jego organizmie alkoholu, natomiast pobrano mu również krew do dalszych badań na obecność innych środków. W tej chwili czynności jeszcze trwają, o przyczynach mówić jest zupełnie za wcześnie, natomiast będziemy ustalali przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - przekazał.

57-letni kierowca został zatrzymany

Głos w sprawie tragicznego wypadku zabrał także w rozmowie z Radiem ESKA Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. - Dzisiaj w godzinach wczesnopopołudniowych na terenie Dąbrowy Górniczej, w rejonie ul. Kazimierzowskiej, doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz rowerzysty. W jego wyniku śmierć poniósł rowerzysta, który został zidentyfikowany jako poseł Łukasz Litewka. W tej chwili na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora z dąbrowskiej Prokuratury Rejonowej - powiedział.

Rzecznik dodał, że czynność realizowana jest z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej oraz eksperta od wypadków drogowych. - Wedle wstępnych ustaleń zderzenie miało charakter czołowy. 57-letni kierowca pojazdu uczestniczącego w zajściu został zatrzymany. Poddano go badaniu trzeźwości przy pomocy analizatora wydechu. Badanie to dało wynik negatywny. Niezależnie od tego, prokurator zlecił pobranie od kierowcy materiału do bardziej szczegółowych analiz. Decyzja co do charakteru, w jakim mężczyzna zostanie przesłuchany, podjęta będzie w ciągu najbliższych godzin - zaznaczył.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat