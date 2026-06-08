Niebywałe, kto pojawił się na imprezie Szczęsnych. Lewandowski, Wieniawa i Roxie to przy niej pikuś! Zapachniało Paryżem

10. rocznica ślubu Wojciecha Szczęsnego. Celia Jaunat zadała szyku i przyćmiła inne gwiazdy

Wojciech Szczęsny i Maria Łuczenko postanowili z wielką pompą świętować swoją 10. rocznicę ślubu. Największe zainteresowanie wzbudzała lista gości zaproszonych na specjalną imprezę. Wśród biesiadników znalazło się wiele gwiazd estrady, filmu i, co oczywiste, piłki nożnej. U Szczęsnych pojawiły się celebrytki z prawdziwego topu, w tym Julia Wieniawa i Roksana Węgiel. Był także Robert Lewandowski z żoną Anną i inni koledzy "Szczeny" z kadry wraz ze swoimi partnerkami, m.in. Jan Bednarek, Arkadiusz Milik czy Grzegorz Krychowiak. I to właśnie małżonka tego ostatniego przyćmiła wszystkich. Gdy Celia Jaunat przyszła na imprezę do Szczęsnych, od razu zapachniało Paryżem i francuską modą. Piękna modelka i zawodniczka fitness jak zwykle zadała szyku i swoją niesamowitą klasą i urodą wzbudziła ogromne zainteresowanie. Przy Celii Jaunat nawet obecność Julii Wieniawy, Roxie czy "Lewego" to pikuś. W końcu Francuzkę bardzo rzadko (ostatnio chyba na premierze serialu o mężu) można oglądać na polskich salonach.

Galeria: Impreza u Szczęsnych. Julia Wieniawa, Roxie Węgiel, Celia Jaunat, Robert Lewandowski i inne gwiazdy

Impreza u Szczęsnych. Celebrycko-sportowa śmietanka na biało

Sama impreza u Szczęsnych, która odbyła się w Muzeum Historii Polski, stanęła pod znakiem bieli, dlatego nazywa się ją "white party" Obowiązywały białe stroje, a goście wzięli sobie to do serca i faktycznie ubrali się w tym kolorze, co dodało uroczystości szczególnego - bardzo eleganckiego - charakteru. Poza wspomnianymi gwiazdami na imprezie z okazji 10. rocznicy ślubu Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko w tłumie biesiadników zobaczyliśmy m.in. takie sławy jak: Paulina Krupińska, Maffashion, Jessica Mercedes, Katarzyna Zielińśka, a także Zofia Zborowska i jej mąż - Andrzej Wrona. Prawdziwie celebrycko-sportowa śmietanka. A jak śmietanka, to i biały kolor być musi.

Nogi Lewandowskiej i odsłonięte ramiączko Wieniawy podbiły imprezę rocznicową Szczęsnych. Wszyscy się na nie gapili!