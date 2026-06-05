Nogi Lewandowskiej i odsłonięte ramiączko Wieniawy podbiły imprezę rocznicową Szczęsnych. Wszyscy się na nie gapili!

Marina i Wojciech Szczęsny zaprosili bliskich oraz grono znanych przyjaciół na uroczystość zorganizowaną w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Gospodarze postanowili nadać wydarzeniu także charytatywny wymiar, prosząc gości, by zamiast tradycyjnych prezentów wsparli wybrane cele dobroczynne.

Wśród zaproszonych nie zabrakło Anny i Roberta Lewandowskich. Trenerka fitness pojawiła się na imprezie niedługo po zakończeniu wydarzenia związanego z jej marką kosmetyczną. Zdążyła jednak zmienić stylizację i wieczorem opublikowała w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcia z mężem.

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Oboje dostosowali się do obowiązującego dress code'u. Robert Lewandowski postawił na jasny garnitur zestawiony z t-shirtem i sportowym obuwiem. Anna wybrała lekką, białą sukienkę o prostym kroju, którą uzupełniła eleganckimi szpilkami. Stylizacja podkreśliła jej opaloną sylwetkę i doskonale wpisała się w charakter uroczystości.

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Jak pisaliśmy wcześniej: na jubileuszowym przyjęciu pojawiło się wiele znanych postaci ze świata sportu i show-biznesu. Wśród gości znaleźli się między innymi Grzegorz Krychowiak z Celią Jaunat, Arkadiusz Milik i Agata Sieramska oraz Jan Bednarek z żoną Julią. Wspólnie z gospodarzami wyjątkowy wieczór świętowali również Roksana Węgiel i Kevin Mglej, Magdalena Lamparska wraz z mężem, Maffashion, Jessica Mercedes i Julia Wieniawa. Ta ostatnia też skradła uwagę fotoreporterów i widzów w sieci. Przypominamy o wielu znamienitych gościach uroczystości, bowiem warto sprawdzić ich na zdjęciach. Zapraszamy do bogatej galerii z całego wydarzenia...