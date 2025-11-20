Ludzie nie poznawali żony Grzegorza Krychowiaka. "Nowa" Celia Jaunat zrobiła furorę na salonach!

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat pojawili się razem na premierze serialu "Krychowiak: krok od szczytu".

Celia Jaunat przyćmiła męża, prezentując się w odmienionej stylizacji, ubrana na czarno.

Na wydarzeniu obecny był również Czesław Michniewicz, były trener Krychowiaka w reprezentacji Polski.

Celia Jaunat słynie z urody i sylwetki

Grzegorz Krychowiak dopiero co ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery, ale cały czas jest o nim głośno. Pomocnik, który w przeszłości grał m.in. w Sevilli i PSG, a w reprezentacji Polski rozegrał sto meczów, w środę, 19 listopada, pojawił się na premierze serialu o sobie "Krychowiak: krok od szczytu". Oczywiście na event przyszła także Celia Jaunat, żona piłkarza, która słynie z niezwykłej urody i fantastycznej sylwetki, którą można podziwiać m.in. na pikantnych zdjęciach, które niedawno zebraliśmy w naszej galerii. Z racji tego, że Grzegorz Krychowiak ostatnio kopał piłkę w Mazurze Radzymin, mieszkańcy tego miasta liczyli na to, że zobaczą na swoich ulicach zjawiskową Celię Jaunat. Nie wiemy, czy modelka pojawiła się w Radzyminie, wiemy za to, że była z mężem na premierze. I właśnie tam znalazła się w centrum uwagi.

Odmieniona Celia Jaunat na premierze serialu o Grzegorzu Krychowiaku

Celia Jaunat przyćmiła nawet swojego męża, który był w końcu bohaterem całego wydarzenia. Nie ma co się jednak dziwić, bo zawsze piękna żona "Krychy" oczywiście znów czarowała urodą, ale wyglądała jakoś inaczej. Można wręcz powiedzieć, że Celia Jaunat na premierę serialu przyszła zupełnie odmieniona. Odziana była w czerń. Wszystko miała w tym kolorze - płaszcz, sukienkę odsłaniającą zgrabne uda, kozaki za kolana i torebkę. Na salonach zrobiła prawdziwą furorę! Na premierze serialu o naszym znakomitym pomocniku zobaczyliśmy też Czesława Michniewicza, który swego czasu był trenerem Grzegorza Krychowiaka w polskiej kadrze. Były selekcjoner też się zmienił i też wzbudzał zainteresowanie, ale show skradła jednak Celia Jaunat, która już od niemal sześciu lat jest żoną "Krychy". Ich ślub odbył się pod koniec 2019 roku.

