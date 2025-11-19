Tak teraz wygląda Czesław Michniewicz. Niebywałe, gdzie go spotkaliśmy! To naprawdę on

Czesław Michniewicz, były selekcjoner reprezentacji Polski pojawił się w kraju

Kontrowersyjny trener zaskoczył wszystkich swoją obecnością na premierze serialu o Grzegorzu Krychowiaku, gdzie zaprezentował się w odmienionej formie.

Michniewicz, znany z licznych kontrowersji, brylował w towarzystwie

Czesław Michniewicz - selekcjoner z kontrowersjami

Czesław Michniewicz to jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci w polskim futbolu XXI wieku. Przede wszystkim z powodu jego kontaktów e słynnym "Fryzjerem", czyli Ryszardem Forbichem - głównym "bohaterem" afery korupcyjnej w polskiej piłce. Mimo dość skomplikowanej przeszłości Czesław Michniewicz został selekcjonerem reprezentacji Polski i - trzeba to zauważyć - zdołał awansować z nią na mundial w Katarze. Mało tego, Polska wyszła z grupy i przegrała dopiero w 1/8 finału z reprezentacją Francji, czyli późniejszym finalistą turnieju. Styl gry naszej kadry pozostawiał jednak wiele do życzenia. Do tego doszła "afera premiowa"... Ostatecznie Czesław Michniewicz niedługo po mistrzostwach świata pożegnał się z reprezentacją.

Czesław Michniewicz na premierze filmu o Grzegorzu Krychowiaku

Potem zakotwiczył w krajach arabskich. Prowadził klub Abha FC, który występował w Saudi Professional League, ale po niecałych czterech miesiącach stracił tę posadę z powodu słabych wyników zespołu. Nieudana była także przygoda Czesława Michniewicza z marokańskim AS FAR Rabat, z którego wyleciał po trzech miesiącach. Ostatnio pojawiały się różne wiadomości o przyszłości trenera. A to, że może poprowadzić reprezentację Chin, a to że obejmie Wieczystą Kraków... Na razie jednak ma czas na życie towarzyskie. Byliśmy bardzo zaskoczeni, gdy spotkaliśmy Czesława Michniewicza na premierze serialu o Grzegorzu Krychowiaku, który był jego podopiecznym w reprezentacji Polski. Trener brylował w towarzystwie. Widać, że mocno się zmienił od czasu, gdy prowadził naszą kadrę. Ale to był naprawę on - Czesław Michniewicz we własnej osobie.

