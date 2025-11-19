Grzegorz Krychowiak z odmienioną żoną i swoim pomnikiem na premierze serialu! Myśleliśmy, że to papież

Grzegorz Krychowiak, legenda polskiej piłki, zagrał jeden mecz w okręgówce, po czym ogłosił zakończenie kariery.

Były reprezentant Polski pojawił się na premierze serialu dokumentalnego "Krychowiak: krok od szczytu" u boku odmienionej żony, Celii Jaunat.

Na wydarzeniu zaprezentowano też zaskakujący pomnik piłkarza, który początkowo pomylono z... papieżem.

Co skłoniło Krychowiaka do decyzji i jak wyglądała jego "ostatnia" przygoda z futbolem? Sprawdź w artykule!

Grzegorz Krychowiak zagrał w okręgówce i zakończył karierę

Grzegorz Krychowiak ostatnio znowu jest w centrum uwagi. Były piłkarz Sevilli i PSG długo poszukiwał klubu, w którym mógłby kontynuować karierę. Ostatecznie trafił do... Mazura Radzymin, klubu występującego w polskiej okręgówce. Zagrał tam jeden mecz, po czym zakończył karierę piłkarską.

Piłka nożna ukształtowała mnie nie tylko jako zawodnika, ale przede wszystkim jako człowieka. Jestem spełnionym piłkarzem - niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły. Z całego serca dziękuję kibicom, którzy byli ze mną na dobre i na złe, wszystkim piłkarzom, z którymi miałem zaszczyt dzielić boisko, a także każdej osobie, która wspierała mnie na tej drodze. Dziękuję mojej rodzinie i mojej kochającej żonie - bez Was nic z tego nie miałoby sensu. W piłkę warto grać...

- ogłosił Grzegorz Krychowiak. Wkrótce okazało się, że fani znów będą oglądać swojego ulubieńca w telewizji. Tyle że nie na boisku piłkarskim, a w serialu.

Cudowna Celia Jaunat wpadła do Polski i zrobiła się na bóstwo! Wcześniej wzięła udział w romantycznej sesji z Grzegorzem Krychowiakiem

Grzegorz Krychowiak z żoną i pomnikiem na premierze serialu "Krychowiak: krok od szczytu"

Oficjalna premiera dokumentu "Krychowiak: krok od szczytu" zaplanowana jest na 27 listopada. Jednak już dziś (19 listopada) odbył się specjalny przedpremierowy event, który umownie można nazwać "premierą dla wybranych". Oczywiście na wydarzeniu pojawił się sam Grzegorz Krychowiak, który przyszedł w towarzystwie swojej pięknej żony - Celii Jaunat. Modelka i kulturystka - w porównaniu do tego, gdy widzieliśmy ją ostatnio - wyglądała na mocno odmienioną. Uwagę przyciągnął też okazały biały pomnik "Krychy". Z daleka wydawało nam się, że to monument przedstawiający papieża. Z bliska jednak widać, że to jest Grzegorz Krychowiak.

W galerii prezentujemy zdjęcia z premiery serialu "Krychowiak: krok od szczytu"