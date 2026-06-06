Marina i Wojciech Szczęśni uczcili 10 lat małżeństwa, organizując w Warszawie przyjęcie, które rozmachem przyćmiło inne wydarzenia.

Na "white party" w Muzeum Historii Polski bawiła się plejada gwiazd, a scenę opanowali światowej klasy artyści, w tym James Arthur.

Odkryj, jak wyglądała ta legendarna noc pełna luksusu i szalonej zabawy, o której Warszawa będzie mówić jeszcze długo!

Plejada gwiazd na białej imprezie. Kto bawił się u Szczęsnych?

Gdy Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili świętować swoją 10. rocznicę ślubu, było jasne, że nie będzie to skromne przyjęcie. Jednak skala tego wydarzenia przerosła najśmielsze oczekiwania. W warszawskim Muzeum Historii Polski, w środku tygodnia, odbyła się impreza, która na długo zapisze się w kronikach stołecznego show-biznesu.

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Motywem przewodnim było "white party", a goście stanęli na wysokości zadania. Na liście obecności znalazła się prawdziwa śmietanka towarzyska. Wśród gości wypatrzono m.in. Annę i Roberta Lewandowskich, Grzegorza Krychowiaka z Celią Jaunat, Arkadiusza Milika z Agatą Sieramską, a także Jana i Julię Bednarków. Nie zabrakło też gwiazd z innych branż: pojawiły się Julia Wieniawa, Roksana Węgiel z mężem, Maffashion, Jessica Mercedes, Paulina Krupińska, Zofia Zborowska-Wrona z Andrzejem Wroną oraz Katarzyna Zielińska.

Scena godna światowego festiwalu. James Arthur i Nothing But Thieves dla Mariny i Wojtka

Jednak to oprawa muzyczna sprawiła, że gościom opadły szczęki. Wieczór otworzyła sama Marina, która z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Moon Quarter wykonała balladę „To Co Czuję” oraz premierowy utwór „Noelka”, napisany dla córki. Chwilę później na scenie dołączył do niej brytyjski wokalista James Arthur, z którym w duecie zaśpiewała ich wspólny hit „Let Me Love The Lonely”.

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To był dopiero początek. Dla jubilatów i ich gości wystąpiły również takie gwiazdy jak: brytyjski zespół rockowy Nothing But Thieves, piosenkarka Anne-Marie, autorka światowych hitów,portugalska artystka soul Maro. Taki line-up mógłby z powodzeniem wypełnić niejeden duży festiwal muzyczny.

Nocne harce do białego rana. Tak wyglądało afterparty dekady!

Gdy oficjalna część dobiegła końca, a emocje po koncertach nieco opadły, rozpoczęła się prawdziwa, nieskrępowana zabawa. Imprezowiczów przewieziono autokarami w inne miejsce. Zdjęcia z nocnego afterparty, pokazują, że energia nie opuszczała gości do samego rana. Eleganckie białe kreacje wcale nie przeszkadzały w szalonych tańcach, a parkiet pękał w szwach.

Widać, że po dziesięciu latach uczucie między Mariną a Wojtkiem jest wciąż gorące. Para, która dekadę temu brała ślub podczas kameralnej ceremonii w Grecji, z dala od mediów, tym razem postanowiła podzielić się swoim szczęściem w iście królewskim stylu. Ta impreza to dowód, że ich związek rozwija się wspaniale, a oni sami potrafią bawić się jak nikt inny. Warszawa z pewnością długo nie zapomni tej nocy.

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