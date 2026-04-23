Łukasz Litewka nie żyje. Miał tylko 36 lat. Zginął, uprawiając sport. Wyjątkowo dramatyczne kulisy wypadku

Bartosz Olszewski likp
2026-04-23 16:51

Łukasz Litewka nie żyje. Przerażająca wiadomość o śmierci uwielbianego posła pogrążyła w smutku całą Polskę. Polityk i działacz społeczny miał zaledwie 36 lat. Łukasz Litewka zginął, uprawiając sport. Kulisy wypadku są wyjątkowo dramatyczne.

Łukasz Litewka
Łukasz Litewka Łukasz Litewka Łukasz Litewka Łukasz Litewka
  • Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy, zginął w tragicznym wypadku rowerowym.
  • Według doniesień, w posła jadącego na rowerze wjechał samochód, którego kierowca zasłabł.
  • Łukasz Litewka był znany z działalności społecznej i charytatywnej, a w wyborach parlamentarnych 2023 zdobył mandat, wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego

Nie żyje Łukasz Litewka. Dramatyczny wypadek podczas jazdy na rowerze

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy nie był stereotypowym politykiem. Znany był z tego, że faktycznie pomagał ludziom. Do tego był bardzo oryginalną postacią. Łukasz Litewka dbał też o swoje zdrowie i prowadził aktywny tryb życia. Uprawiał sport, w tym jazdę na rowerze. I właśnie podczas tej czynności uległ dramatycznemu wypadkowi. Według pierwszych doniesień Łukasz Litewka jechał na rowerze i nagle wjechał w niego samochód, którego kierowca zasłabł. Lewica, z którą związany był 36-letni poseł, zamieściła poruszający wpis w mediach społecznościowych. 

Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie

- czytamy.

Kim był Łukasz Litewka? W wyborach pokonał Włodzimierza Czarzastego

Łukasz Litewka do Sejmu wszedł w 2023 roku. Mimo że na liście w swoim okręgu wpisany był na ostatnim miejscu, wyprzedził w wyborach parlamentarnych lidera listy i współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego, który obecnie jest marszałkiem Sejmu. Łukasz Litewka zdobył wówczas 40 579 głosów, przy 22 332 Czarzastego. Młody poseł zdecydowanie wyróżniał się w Sejmie, przede wszystkim działalnością dobroczynną. Poza tym - w przeciwieństwie do większości polityków - potrafił iść pod prąd nawet w swoim środowisku. Głośno było np. o tym, jak wziął w obronę Martę Nawrocką, małżonkę prezydenta RP.

Łukasz Litewka
Galeria zdjęć 16
ŁUKASZ LITEWKA