Łukasz Litewka nie żyje. Miał tylko 36 lat. Zginął, uprawiając sport. Wyjątkowo dramatyczne kulisy wypadku

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy, zginął w tragicznym wypadku rowerowym.

Według doniesień, w posła jadącego na rowerze wjechał samochód, którego kierowca zasłabł.

Łukasz Litewka był znany z działalności społecznej i charytatywnej, a w wyborach parlamentarnych 2023 zdobył mandat, wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego

Nie żyje Łukasz Litewka. Dramatyczny wypadek podczas jazdy na rowerze

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy nie był stereotypowym politykiem. Znany był z tego, że faktycznie pomagał ludziom. Do tego był bardzo oryginalną postacią. Łukasz Litewka dbał też o swoje zdrowie i prowadził aktywny tryb życia. Uprawiał sport, w tym jazdę na rowerze. I właśnie podczas tej czynności uległ dramatycznemu wypadkowi. Według pierwszych doniesień Łukasz Litewka jechał na rowerze i nagle wjechał w niego samochód, którego kierowca zasłabł. Lewica, z którą związany był 36-letni poseł, zamieściła poruszający wpis w mediach społecznościowych.

Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie

- czytamy.

Kim był Łukasz Litewka? W wyborach pokonał Włodzimierza Czarzastego

Łukasz Litewka do Sejmu wszedł w 2023 roku. Mimo że na liście w swoim okręgu wpisany był na ostatnim miejscu, wyprzedził w wyborach parlamentarnych lidera listy i współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego, który obecnie jest marszałkiem Sejmu. Łukasz Litewka zdobył wówczas 40 579 głosów, przy 22 332 Czarzastego. Młody poseł zdecydowanie wyróżniał się w Sejmie, przede wszystkim działalnością dobroczynną. Poza tym - w przeciwieństwie do większości polityków - potrafił iść pod prąd nawet w swoim środowisku. Głośno było np. o tym, jak wziął w obronę Martę Nawrocką, małżonkę prezydenta RP.

16