Trump to schorowany dziadek? Znów zasnął na spotkaniu! "Opadły mu usta"

Donald Trump ponownie zasypia podczas oficjalnego spotkania, co budzi pytania o jego stan zdrowia.

To nie pierwszy raz – podobna sytuacja miała miejsce w Gabinecie Owalnym podczas spotkania o lekach.

Media donoszą o niezdrowym trybie życia prezydenta, pomimo zapewnień lekarzy o jego doskonałym zdrowiu.

Co naprawdę dzieje się z prezydentem i jak wpływa to na jego obowiązki?

Donald Trump znów śpi na spotkaniu. Co się dzieje?

To nie jest pierwszy raz, gdy Donaldowi Trumpowi zdarza się zasnąć na oficjalnym spotkaniu. Pod koniec ubiegłego roku pisaliśmy o sytuacji, do jakiej doszło w Gabinecie Owalnym. 6 listopada około południa Trump gościł u siebie specjalistów, rozmawiających o lekach na odchudzanie. W pewnym momencie Trump zaczął przysypiać. "Wstał dopiero wtedy, gdy stojący obok niego gość zemdlał i upadł" - pisał wówczas "New York Times".

"Trup nie ćwiczy, pochłania całe worki jedzenia z McDonald's"

Dziennik przypomniał wtedy, że Trump prowadzi wyjątkowo niezdrowy tryb życia. "Nie ćwiczy regularnie, częściowo dlatego, że od dawna wyznaje teorię, że ludzie rodzą się z ograniczoną ilością energii, a intensywny wysiłek może wyczerpać te rezerwy, niczym bateria" - pisał "NYT". Dodał, że Trump słynie z tego, że lubi czerwone mięso i pochłania całe worki jedzenia z McDonald's. Oficjalny przekaz jest jednak inny - lekarze prezydenta twierdzą bowiem, że w ciągu ostatnich paru lat schudł 10 kilogramów. "Prezydent Trump wykazuje się doskonałym zdrowiem psychicznym i fizycznym, i jest w pełni zdolny do pełnienia obowiązków naczelnego dowódcy i głowy państwa" – mówił w połowie 2025 roku jego lekarz, dr Barbabella.

Wszystko jednak wskazuje na to, że jednak tak nie jest. "The Sun" opublikował w piątek, 24 kwietnia, materiał, w którym opisuje kolejną "drzemkę" prezydenta USA. Trump zorganizował w czwartek, 23 kwietnia, spotkanie w Białym Domu. Opowiadał o tym, że nie użyje broni jądrowej przeciwko Iranowi. A potem... zasnął. "Zamknął oczy, opadły mu usta, podczas gdy inni wygłaszali przemówienia" - pisze serwis. Internauci od razu przystąpili do akcji. "Trump prowadzi totalną wojnę z przebudzeniem" - komentowali.

