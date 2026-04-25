Akcja Łatwoganga bije rekordy. Zebrano dziesiątki milionów złotych

Setki tysięcy widzów dzień i noc śledzą transmisję, w której Łatwogang od 17 kwietnia bez przerwy nadaje na żywo, a wszystko dla jednego celu - ratowania dzieci chorych na raka. Pomysł? Szalony! Influencer zachęca widzów do wpłat i gości w swoich skromnych progach kolejne gwiazdy. Efekt to lawina pieniędzy! Początkowy cel 500 tys. zł został rozbity w pył, a licznik pędzi jak szalony, mowa już o dziesiątkach milionów złotych. Co chwilę pada nowy rekord.

Na streamie pojawiła się już prawdziwa plejada gwiazd - od raperów po celebrytów i sportowców. To właśnie dzięki nim, znanym osobom, które rozpalają zainteresowanie zbiórką, kwota rośnie z godziny na godzinę, a sam stream już teraz określany jest jako fenomen. Polska jeszcze czegoś takiego nie widziała!

Gwiazdy golą głowy na łyso. Wszystko idzie na żywo!

Szaleństwo na streamie Łatwoganga nie ma granic. Podczas charytatywnego maratonu gwiazdy robią rzeczy, których nikt się nie spodziewał. Jednym z najbardziej spektakularnych momentów są… publiczne golenia głów na łyso. Celebryci siadają na fotelu przed kamerą i bez wahania pozbywają się włosów, by zachęcić widzów do wpłat.

Akcja ma ogromny wydźwięk symboliczny. Golenie głowy to gest solidarności z pacjentami onkologicznymi, którzy w trakcie leczenia tracą włosy. Widzowie nie kryją wzruszenia, a licznik zbiórki rośnie w zawrotnym tempie. Każde kolejne "ścięcie na zero" wywołuje lawinę komentarzy.

25 kwietnia pod maszynkę wpadła najpierw Maffashion, po niej Edyta Pazura, później zgolił się Kevin Mglej, mąż Roxie Węgiel, a wieczorem przyszła kolej na Kasię Nosowską.

Nosowska łysa jak kolano. Wygląda pięknie!

Edyta Pazura obiecała, że pozbędzie się blond czupryny, gdy licznik zbiórki wskaże 50 milionów, a Katarzyna Nosowska stwierdziła, że wykona ten sam ważny gest przy kwocie 55 milionów. Jak obiecały, tak zrobiły, choć żadna z nich nie spodziewała się, że będzie musiała biec do Łatwoganga tak prędko.

Przepraszam najmocniej za spóźnienie, ale nie przypuszczałam, że tak szybko pójdzie. A mam daleko. Mam ze sobą fryzjerkę Agatę Kuleszę, wspaniałą aktorkę polską, która mnie ogoli, jak również mam niespodziankę, bo mam jeszcze jedną koleżankę, wspaniałą aktorkę - mówiła Nosowska na streamie.

I dodała:

Dla mnie to jest zaszczyt. Jestem tak przejęta tym, co tutaj się wyprawia, nawet nie macie pojęcia. Miałam mieć sobotę ze sprzątaniem, nie tknęłam niczego. Od rana siedzę i się wgapiam. Działajmy, bo ludzie czekają w kolejce. To jest bardzo ważne, bo ten moment, ten akt pozbycia się włosów dla wielu osób jest bardzo, bardzo trudny. A ja pomyślałam, że, kurde, to nie jest nic strasznego!

W tle słychać było Kuleszę, która upominała Kasię, by nie ruszała głową.

Wolałabym być chudsza do tej fryzury - śmiała się piosenkarka.

Gdy zabieg fryzjerski się udał, Nosowska zeszła z fotela, chwyciła maszynkę i zgoliła włosy swojej młodszej koleżance Aleksandrze Domańskiej. Obie wyglądały cudnie.

25