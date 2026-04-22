Imponująca kwota dla dzieci chorych na raka. Polski influencer zebrał już ponad 3,5 mln złotych!

Łatwogang zorganizował zbiórkę dla dzieci walczących z nowotworami

Łatwogang to twórca internetowy, który słynie z nietypowych i często ekstremalnych inicjatyw. Jak jednak udowadnia najnowsza akcja, jego działania mogą przynieść ogromne korzyści potrzebującym. Impulsem do działania stał się dla niego utwór, który Bedoes 2115 nagrał wspólnie z dziewczynką zmagającą się z chorobą nowotworową. W odpowiedzi influencer uruchomił zaplanowaną na dziewięć dni transmisję na żywo, podczas której zbiera fundusze na leczenie dziecięcych pacjentów onkologicznych. Pierwotnie zakładał zgromadzenie pół miliona złotych. Inicjatywę wsparł sam Bedoes 2115, obiecując, że po osiągnięciu tego celu zrobi sobie tatuaż wybrany przez społeczność. Kwota ta została błyskawicznie przekroczona, a obecnie licznik wskazuje ponad 3,7 miliona złotych.

ZOBACZ TAKŻE: Posłanka Piekarska walczy z kolejną chorobą. "Czekam na wynik badania"

Bedoes 2115 nagrał "diss na raka" i poruszył internautów

Kiedy Bedoes 2115 ogłosił publikację nowego dissu, szybko stało się jasne, że nie chodzi o kolejną potyczkę na rapowej scenie. Twórca nawiązał współpracę z Fundacją Cancer Fighters. Owocem tego projektu jest utwór nagrany wspólnie z Mają Mecan – dziewczynką chorującą na nowotwór. Kawałek, okrzyknięty "dissem na raka", błyskawicznie zdobył popularność w internecie, mobilizując mnóstwo osób do wsparcia charytatywnego przedsięwzięcia.

"Ciągle tutaj jestеm. Myślałeś, że mnie masz? Ciąglе tutaj jestem. Śmiejemy Ci się w twarz. Ciągle tutaj jestem. I się nigdzie nie wybieram. Ciągle tutaj jestem. Maja, dawaj tego pozera"

Odnośniki do utworu oraz transmisji prowadzonej przez Łatwoganga umieszczono w galerii dołączonej do materiału.

