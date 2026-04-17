Posłanka Piekarska walczy z kolejną chorobą. "Czekam na wynik badania"

Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
2026-04-17 5:15

Posłanka Katarzyna Piekarska (59 l.) pierwszy raz wygrała walkę z rakiem piersi ponad dwa lata temu. W 2025 roku choroba niestety wróciła – w listopadzie Piekarska przeszła mastektomię, czyli operację usunięcia piersi. Niestety, niepokojące wieści jej nie opuszczają, bo posłanka dowiedziała się niedawno, że ma guza tarczycy. – Czekam na wynik badania, czy jest złośliwy czy nie – mówi nam posłanka KO.

Autor: Paweł Kibitlewski/Super Express

Posłanka zmaga się z nowotworami

Nowotwory w Polsce pozostają jednym z największych wyzwań systemu ochrony zdrowia. Rocznie wykrywa się około 209 tysięcy nowych zachorowań, co oznacza, że przed 75. rokiem życia diagnozę nowotworu może usłyszeć blisko co czwarty Polak.

Katarzynę Piekarską choroba nowotworowa pierwszy raz dotknęła cztery lata temu, a po przebytej kuracji wydawało się, że rak został pokonany. W ubiegłym roku choroba wróciła i posłanka KO musiała przejść mastektomię, czyli operację usunięcia piersi. To nie zakończyło jej zmagań z nowotworem. - Mam niestety nawrót choroby nowotworowej, ale na szczęście badanie PET wykluczyło przerzuty – mówiła nam Piekarska w lutym, dodając, że przerzutów obawiała się najbardziej. - Niestety rak zbiera gigantyczne żniwo. Moja mama zmarła na raka płuc, bo w porę nie wykryto choroby, za późno poszła na badania – mówił nam posłanka.

Piekarska: Czkam na wynik biopsji

Obecnie Katarzyna Piekarska usłyszała nową diagnozę nowotworu. - Czekam na wyniki biopsji, czy to rak złośliwy czy nie. Mam guza tarczycy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W ciągu kilku dni będę miała wyniki – dodała polityczka KO. Miejmy nadzieję, że guzek okaże się łagodną zmianą. Życzymy posłance dużo zdrowia!

