Wsmaruj wieczorem w swoje zniszczone hybrydą paznokcie. Zapomnisz o łamiącej się płytce. Paznokcie będą twarde jak kiedyś. Odżywka do paznokci po manicure hybrydowym

Manicure hybrydowy, choć kusi trwałością, często osłabia paznokcie, czyniąc je łamliwymi i rozdwajającymi. Czas na skuteczną regenerację!

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Przygotuj prostą domową odżywkę, aby przywrócić paznokciom dawną twardość i blask – sprawdź, jak krok po kroku odzyskać ich zdrowy wygląd!

Wsmaruj wieczorem w swoje zniszczone hybrydą paznokcie. Paznokcie będą twarde jak kiedyś

Manicure hybrydowy od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych zabiegów wykonywanych w salonach kosmetycznych. Kobiety pokochały go za to, że daje trwały, piękny kolor i lśniące paznokcie przez długi czas. Jednak często regularne i długotrwałe wykonywanie takiego rodzaju manicure skutkuje osłabieniem płytki paznokcia. Wówczas zaczyna się ona kruszyć, łamać i rozdwajać. Wtedy kobiety zastanawiają się, jak wzmocnić osłabione po hybrydzie paznokcie. Tu warto zastosować domowe odżywki do paznokci, które nie tylko sprawią, że płytka stanie się twarda i przestanie się rozdwajać, ale także zadbają o skórki wokół paznokci. Stosując je nawet raz dziennie już po kilku dniach zauważysz, że Twoje paznokcie zniszczone hybrydą wyraźnie odżyły. Jednym z nieocenionych produktów w pielęgnacji zniszczonych paznokci jest olejek rycynowy. Kosztuje około 5 zł i jest dostępny w każdej aptece. Wystarczy wetrzeć kilka kropel w płytkę i pozostawić. Taki zabieg najlepiej wykonywać wieczorem, tuż przed pójściem do łóżka, aby przez noc mógł odżywić zniszczone paznokcie.

Olejek rycynowy na zniszczone paznokcie. Właściwości

Warto zaznaczyć, że głównym składnikiem olejku rycynowego jest kwas rycynolowy, który wnika w płytkę paznokcia, odżywiając ją i wzmacniając. Dzięki temu paznokcie stają się mniej łamliwe i bardziej elastyczne, co zapobiega ich rozdwajaniu i pękaniu. Olejek rycynowy doskonale też nawilża i zmiękcza suche, popękane skórki wokół paznokci. A wiadomo, że zdrowe skórki są podstawą zdrowego wzrostu paznokci. Dodatkowo poprzez odżywienie macierzy paznokcia i poprawę ogólnej kondycji płytki, olejek rycynowy może pośrednio przyczynić się do szybszego i zdrowszego wzrostu paznokci. Takie regularne stosowanie olejku rycynowego sprawia, że paznokcie stają się bardziej lśniące, gładkie i ogólnie wyglądają zdrowiej.

Domowa odżywka na zniszczone paznokcie po hybrydzie. Jak ją przygotować i stosować?

Poza stosowaniem olejku rycynowego na paznokcie, warto raz na jakiś czas przygotować domową odżywkę wzmacniającą płytkę. Do zrobienia takiej naturalnej odżywki do zniszczonych hybrydą paznokci potrzebujesz jedynie oliwy z oliwek i soku z cytryny. Podgrzej około pół szklanki oliwy, wlej 2 łyżki soku z cytryny i zamocz w tym roztworze swoje paznokcie przez 10 minut. Dlaczego ta domowa odżywka jest tak cenna dla paznokci? Otóż oliwa z oliwek doskonale nawilża skórki i wzmacnia paznokcie dzięki zawartości witamin i zdrowych kwasów tłuszczowych. Z kolei sok z cytryny natomiast usuwa z pływki paznokcia wszelkie nieestetyczne przebarwienia i wybiela paznokcie nadając im zdrowy wygląd. Do tego zmiękcza skórki i zdecydowanie łatwiej je usunąć.

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