Mleczny beż z nutą różu zdominuje wakacje 2026. Stylistki wskazują absolutnego faworyta

Ostatnie lata to w branży manicure wyraźny zwrot ku minimalizmowi. Zamiast krzykliwych zdobień, panie wybierają stonowane odcienie eksponujące estetykę dłoni, łatwe do dopasowania przy tworzeniu codziennych zestawów. Latem taki uniwersalizm odgrywa kluczową rolę. Paznokcie muszą przecież idealnie zgrywać się z jasnymi sukienkami, lnianą odzieżą, a w szczególności z plażowymi strojami kąpielowymi lub sportowymi kreacjami.

Najmodniejsze paznokcie na lato 2026

Profesjonalne manikiurzystki dostrzegają, że klientki poszukują dziś lakierów pasujących niemal do wszystkiego, które szybko nie znudzą się po zaledwie kilku dniach i będą prezentować się nienagannie niezależnie od oświetlenia. Z tego powodu na czele zestawień wysuwa się jedna propozycja, uznawana za absolutnego pewniaka wakacji 2026.

Mleczny beż to absolutny hit na wakacje 2026

Według ekspertek rynek zdominuje mleczny beż z akcentem ciepłego różu, powszechnie określany jako "soft nude" lub "milky blush". Barwa ta perfekcyjnie łączy klasyczną elegancję z delikatnymi tonami, pozwalając na uzyskanie świeżego wyglądu dłoni. Głównym atutem tego wyboru jest ogromna uniwersalność. Wspomniany odcień pasuje do każdego typu cery i fantastycznie współgra z biżuterią ze złota oraz srebra.

Taka stylizacja świetnie sprawdzi się u każdej kobiety bez względu na wiek, gdyż w żaden sposób nie przytłacza całego wizerunku, a jedynie subtelnie go dopełnia. Specjalistki zwracają również uwagę na czysto praktyczny wymiar, przypominając, że jasna baza znakomicie maskuje ewentualne odpryski oraz uciążliwy odrost, co ma duże znaczenie podczas wyjazdów. Odcień "soft nude" sprawdza się w tradycyjnym wydaniu, jak i z perłowym połyskiem oraz minimalistycznymi zdobieniami.

Wiele wskazuje na to, że ta barwa zdetronizuje wyraziste neony, które latami kojarzyły się z urlopowym okresem. Zbliżające się wakacje staną pod znakiem klasycznej elegancji i ponadczasowego sznytu, a dyskretny mleczny beż z różową nutą rewelacyjnie wpisuje się w ten nadchodzący trend.

