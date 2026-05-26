Zapach, który mówi więcej niż słowa

Donna - hołd dla klasycznej elegancji

Gisada Donna to propozycja stworzona z myślą o kobiecie o dojrzałej, wyrazistej osobowości, która ceni sobie klasykę i ponadczasowy szyk. Donna przywodzi na myśl ciepłe, słoneczne popołudnie w rozkwitającym, włoskim ogrodzie, gdzie w powietrzu unosi się zapach świeżych cytrusów przełamany subtelną, niemal kremową słodyczą. Łączy w sobie tradycyjne, luksusowe rzemiosło perfumeryjne z nowoczesnym, niezwykle wyrafinowanym akcentem. To esencja wdzięku, która intryguje, otula ciepłem i pozostawia za sobą hipnotyzujący ogon.

Doskonale odzwierciedla naturę kobiety z klasą – pełnej godności, życiowej mądrości i wewnętrznego spokoju. Stanowi idealny wyraz szacunku i wdzięczności, na przykład z okazji Dnia Matki.

Nuty zapachowe Donny:

GŁOWA: fiołek, sycylijska bergamotka, irys, wata cukrowa

SERCE: jaśmin, róża, kwiat białej brzoskwini, jabłko

BAZA: drzewo sandałowe, paczula, tuberoza, piżmo, wetyweria, kawa

i Autor: Gisada/ Materiały prasowe

Ambassadora - manifest współczesnej kobiecości

Ambassadora intryguje kontrastami. Zapach otwiera się świeżym, owocowym akordem, w którym soczystość mandarynki spotyka się z wytrawną słodyczą borówki, podkręconą pikantnym akcentem różowego pieprzu. W sercu zapachu rozwija się bogaty, niezwykle kobiecy bukiet białych kwiatów, delikatnie wygładzony przez miękkie nuty drzewa kaszmirowego. Finisz kompozycji jest ciepły i głęboki – wanilia oraz zmysłowe piżmo zyskują tu elegancki, delikatnie pudrowy charakter dzięki unikalnej nucie cukru. To zapach wyrazisty, a jednocześnie pełen przestrzeni i subtelnego magnetyzmu.

Dedykowany kobietom nowoczesnym, pewnym siebie i emanującym naturalnym wdziękiem. Sprawdzi się jako idealny upominek dla osoby, która szuka zapachu uniwersalnego, a zarazem luksusowego – łączącego dynamiczną świeżość z ciepłą, otulającą bazą. To doskonały wybór dla kobiety aktywnej, która kocha otaczać się zmysłową, nienaganną elegancją na co dzień.

Nuty zapachowe Ambassadory:

GŁOWA: mandarynka, różowy pieprz, jagoda, liść fiołka

SERCE: kwiat pomarańczy, jaśmin, drzewo kaszmirowe, frezja

BAZA: piżmo, wanilia, drzewo sandałowe, cukier, wetyweria

i Autor: Gisada/ Materiały prasowe

Ambassadora Gold - świetlisty dotyk luksusu

Najnowsze dzieło w portfolio szwajcarskiej marki, którego ambasadorką została Georgina Rodríguez, to zapachowy synonim luksusu - Ambassadora Gold, Kompozycja budzi skojarzenia z blaskiem zachodzącego słońca odbijającym się w złotej tafli wody. Otwiera się bogatą, aksamitną esencją owoców, która gładko ustępuje miejsca gęstym, kremowym i wręcz hipnotyzującym białym kwiatom. Ambassadora Gold charakteryzuje się niezwykłą głębią – jest esencjonalna, wyjątkowo trwała i dosłownie rozpromienia skórę, podkreślając wyjątkowość noszącej ją kobiety.

Stworzony dla kobiet odważnych, pewnych swojego piękna i magnetyzmu. To zapachowy ekwiwalent wieczorowej kreacji i drogocennej biżuterii. Ambassadora Gold dedykowana jest kobietom, które lubią intrygować, kochają bezkompromisowy luksus i pragną, aby ich zapach był niezapomnianą, ekskluzywną sygnaturą.

Nuty zapachowe Ambassadory Gold:

GŁOWA: gruszka, śliwka, pomarańcza, cytryna

SERCE: gardenia, frangipani, kwiat pomarańczy, tuberoza

BAZA: drzewo sandałowe, piżmo, wanilia, akord cukrowy

i Autor: Gisada/ Materiały prasowe

Wszystkie trzy kompozycje marki Gisada wyróżniają się nie tylko unikalnymi historiami zapachowymi, ale też niezwykłą kunsztownością wykonania. Wysoka koncentracja olejków zapachowych gwarantuje, że zapach towarzyszy kobiecie przez cały dzień, ewoluując na skórze i odkrywając przed nią kolejne, fascynujące karty.

Podarowanie perfum Gisada to wyrafinowany sposób na to, by bez słów złożyć hołd kobiecej wyjątkowości.