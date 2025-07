Polki tak malują paznokcie bo myślą, że tak trzeba. Największy błąd, po którym manicurzystka wyprosi Cię z salonu! W ten sposób nigdy nie maluj paznokci

Pod żadnym pozorem nie maluj w ten sposób paznokci. Taki manicure nigdy nie wygląda dobrze

Niezależnie, czy malujesz paznokcie klasycznymi lakierami, czy sięgasz po hybrydę ten błąd może zrujnować najpiękniejszy manicure. Często kobietom się wydaje, że aby paznokieć w pełni pokryć kolorem i osiągnąć intensywną barwę potrzeba kilku warstw lakieru. Okazuje się, że do największy błąd, jaki można popełnić. Magazyn Allure zapytał się ekspertek, jak prawidłowo malować paznokcie. Wyszło, że wiele kobiet aplikuje za dużo warstw lakieru do paznokci przez co manicure nie wygląda dobrze. - Jeśli zaaplikujesz na paznokcie więcej, niż trzy warstwy lakieru, raczej nie uzyskasz efektu tafli. Powstanie gruba skorupa, która nie będzie zbyt trwała. Nawet jeśli czekasz do wyschnięcia jednej, aby nałożyć kolejną – to na niewiele się zdaje. Przy czwartej i każdej następnej warstwie pojawią się smugi, a uszkodzenia mechaniczne to tylko kwestia czasu - powiedziała jedna z ekspertem cytowana przez portal zeberka.pl.

Za dużo warstw lakieru do paznokci dotyczy nie tylko klasycznego manicure, ale również hybrydy. Więcej niż dwie warstwy lakieru hybrydowego, nawet jeżeli są one odpowiednio utwardzone lampą, stworzą nieestetyczną skorupę, która może się odkleić od paznokcia.

Latem sięgnij po te kolory lakierów do paznokci. Na takim manicure nie widać odprysków

Jeżeli nie wiesz, na jaki kolor pomalować paznokcie, aby nie było widać niewielkich odprysków to wybierz jasne, pastelowe odcienie. Takie kolory wybaczają niewielkie błędy i niezbyt równomierne pokrycie płytki kolorem. Na jasnych odcieniach odpryski nie rzucają się tak bardzo oczy. Na drugiem biegunie są ciemne kolory. Intensywna czerwień oraz czarny kolor podkreślają wszystkie nierówności. Są to bardzo wymagające odcienie, przy których niezwykle ważna jest precyzja. Jeżeli nie czujesz się zbyt pewnie w malowaniu paznokci to na początku rekomendujemy sięganie po jaśniejsze kolory lakierów.